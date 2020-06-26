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Le lobbying des grandes entreprises à l'endroit des gouvernements
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5 views • June 26, 2020
Tous les niveaux de gouvernements sont ciblés par divers lobbys d'affaires, au Canada, au Québec et même dans nos villes.
Dans ce "live", je découvre une lettre du Conseil canadien des affaires adressée au premier ministre Justin Trudeau afin qu'il "priorise" des projets dits "prioritaires". En haut de cette liste se trouve la priorité des priorités, en regard des infrastructures, à savoir la 5G.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1398
Parmi les membres du Conseil canadien des affaires, outre Paul Desmarais Jr et Robert Jeffrey Orr de Power Corporation, on retrouve les "big telcos" Bell, Telus, Rogers et Shaw ainsi que des équipementiers 5G comme 3M et des consultants pro-5G comme Accenture ainsi que des fournisseurs de services pro-5G comme la téléconsultation médicale de Medcan.
Bref, si le gouvernement de Justin Trudeau cautionne l'incroyable mollesse du CRTC qui n'en finit plus de vanter la 5G, ignorant COMPLÈTEMENT les dangers potentiels que le 60 GHz pourrait avoir sur la santé humaine, c'est probablement en raison des "préoccupations du monde des affaires", comme celles dont il est question dans la lettre, datée du mardi 23 juin 2020, du Conseil canadien des affaires, destinée au Premier ministre du Canada, via son ministre des Finances, Bill Morneau.
À vous de voir si des jeux d'intérêts ont cours pour promouvoir la 5G pendant que des "mesures de préventions" du Covid-19 sont multipliées au sein de nombreux grands employeurs du pays, incluant les puissants membres du Conseil canadien des affaires.
Une exploration qu'il vous appartiendra d'approfondir. 5G, Covid-19... le grand capital gagne-t-il sur tous les plans?
Dans un récent segment diffusé sur CNBC, Bill Gates a annoncé qu'environ 700,000 personnes seront blessées ou tuées par ses vaccins.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1394
Rien de moins, vous pouvez même aller écouter son segment, par vous-même. Bill Gates a le sourire aux lèvres lorsqu'il explique ces chiffres. Vous sentez-vous rassurés?
Pendant ce temps, le premier ministre caquiste François Legault a choisi d'intégrer Alain Sans Cartier qui était administrateur de Questerre Energy depuis 2013, le principal tenant des "claims" pour les forages de gaz de schiste dans la Vallée du St-Laurent, de Montréal à Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1399
François Legault s'apprête-t-il à échanger l'eau potable pour l'exploitation du gaz de schiste, après avoir EXPROPRIÉ les Québécois de chez-eux? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que Sonia Lebel fasse adopter le projet de loi 61, à l'automne 2020?
Si François Legault veut combattre les gaz de schiste, en dominant discrètement Alain Sans Cartier dans sa garde rapprochée au Conseil exécutif (le "ministère" du Premier ministre).
Et à travers tout ça, j'en profite pour vous souhaiter une belle fête nationale des Québécois, en ce jour de la St-Jean-Baptiste!
= = = -- -- -- = = =
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
Dans ce "live", je découvre une lettre du Conseil canadien des affaires adressée au premier ministre Justin Trudeau afin qu'il "priorise" des projets dits "prioritaires". En haut de cette liste se trouve la priorité des priorités, en regard des infrastructures, à savoir la 5G.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1398
Parmi les membres du Conseil canadien des affaires, outre Paul Desmarais Jr et Robert Jeffrey Orr de Power Corporation, on retrouve les "big telcos" Bell, Telus, Rogers et Shaw ainsi que des équipementiers 5G comme 3M et des consultants pro-5G comme Accenture ainsi que des fournisseurs de services pro-5G comme la téléconsultation médicale de Medcan.
Bref, si le gouvernement de Justin Trudeau cautionne l'incroyable mollesse du CRTC qui n'en finit plus de vanter la 5G, ignorant COMPLÈTEMENT les dangers potentiels que le 60 GHz pourrait avoir sur la santé humaine, c'est probablement en raison des "préoccupations du monde des affaires", comme celles dont il est question dans la lettre, datée du mardi 23 juin 2020, du Conseil canadien des affaires, destinée au Premier ministre du Canada, via son ministre des Finances, Bill Morneau.
À vous de voir si des jeux d'intérêts ont cours pour promouvoir la 5G pendant que des "mesures de préventions" du Covid-19 sont multipliées au sein de nombreux grands employeurs du pays, incluant les puissants membres du Conseil canadien des affaires.
Une exploration qu'il vous appartiendra d'approfondir. 5G, Covid-19... le grand capital gagne-t-il sur tous les plans?
Dans un récent segment diffusé sur CNBC, Bill Gates a annoncé qu'environ 700,000 personnes seront blessées ou tuées par ses vaccins.
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Rien de moins, vous pouvez même aller écouter son segment, par vous-même. Bill Gates a le sourire aux lèvres lorsqu'il explique ces chiffres. Vous sentez-vous rassurés?
Pendant ce temps, le premier ministre caquiste François Legault a choisi d'intégrer Alain Sans Cartier qui était administrateur de Questerre Energy depuis 2013, le principal tenant des "claims" pour les forages de gaz de schiste dans la Vallée du St-Laurent, de Montréal à Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1399
François Legault s'apprête-t-il à échanger l'eau potable pour l'exploitation du gaz de schiste, après avoir EXPROPRIÉ les Québécois de chez-eux? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que Sonia Lebel fasse adopter le projet de loi 61, à l'automne 2020?
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