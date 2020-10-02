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REFLEXIONES DESDE UN MUNDO FELIZ, con Juan Gervas, médico - retirado de youtube-
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259 views • October 02, 2020
Con el médico Juan Gérvas hablamos claro y alto de diversos aspectos de la Pandemia:
El Teatro de la Seguridad: la pantomima de las mascarillas, la distancia de seguridad o el rociado de manos.
El fracaso de las medidas adoptadas por el Gobierno español: hospitalocéntricas y con profesionales muy mal preparados lo que ha provocado que la mayor parte de los pacientes, tanto en los hospitales como en los asilos, hayan muerto por IATROGENIA.
La debilitación de la atención primaria, en lugar del refuerzo, como habría tenido que ser.
Estamos gobernados por la hez de la sociedad y en España se han hecho –y se siguen haciendo- las cosas de la peor manera posible. Los culpables deberán rendir cuentas ante el pueblo.
ARTÍCULOS JUAN GERVAS
Coronavirus de Wuhan. Covid-19. Lo que tiene que saber para evitar una epidemia de pánico (25 enero)
https://www.actasanitaria.com/coronavirus-de-wuhan-china-2019-ncov-lo-que-tiene-que-saber-para-evitar-una-epidemia-de-panico
Medidas contra el coronavirus: tan drásticas que pueden provocar más daño del que eviten (14 marzo)
https://www.actasanitaria.com/medidas-contra-el-coronavirus-tan-drasticas-que-pueden-provocar-mas-dano-del-que-eviten/
Tiempos históricos, comportamientos heroicos (cívicos). De alarma a solidaridad (21 de marzo)
https://www.actasanitaria.com/tiempos-historicos-requieren-comportamientos-heroicos-del-estado-de-alarma-al-de-solidaridad/
Coronavirus (Covid-19). El Fin del Mundo no ha llegado (todavía) (1 de abril)
https://www.actasanitaria.com/coronavirus-covid-19-el-fin-del-mundo-no-ha-llegado-todavia/
Memorias del #Covid19 desde el campo base profesional (5 de abril)
https://www.actasanitaria.com/memorias-del-covid19-desde-el-campo-base-profesional/
Covid19 “You criticize but without proposing meaningful alternative”. Not true for me (April 7th)
https://www.actasanitaria.com/covid19-you-criticize-but-without-proposing-meaningfull-alternative-not-true-for-me/
Covid. España. Culpables impunes (11 abril)
https://www.actasanitaria.com/covid-espana-culpables-impunes/?unapproved=244997&;moderation-hash=b0820b1359529afa790ac5e81e9df4fa#comment-244997
Escamas de ternura y de rabia en mensajes de náufragos. (18 abril)
https://www.actasanitaria.com/escamas-de-ternura-y-de-rabia-en-mensajes-de-naufragos/
Entrevista Juan Gervas. Por un confinamiento más humano. (22 abril)
https://lacontraola.org/2020/04/22/entrevista-a-juan-gervas/
La violencia simbólica en España (que el cordero vaya contento al matadero) en el caso del Covid19 (25 abril)
https://www.actasanitaria.com/la-violencia-simbolica-en-espana-que-el-cordero-vaya-contento-al-matadero-en-el-caso-del-covid19/
Y ahora ¿qué? Tres básicas primarias y urgentes decisiones en la era post-covid (2 de mayor) https://www.actasanitaria.com/y-ahora-que-tres-basicas-primeras-y-urgentes-decisiones-en-la-era-postcovid/
Palabras que necesitamos y no oímos en la pandemia del SARS-CoV-2 (9 de mayo) https://www.actasanitaria.com/palabras-que-necesitamos-y-no-oimos-en-la-pandemia-del-sars-cov-2/
Si España fuera Kerala (India) tendríamos en total cinco muertos por covid19 (16 de mayo) https://www.actasanitaria.com/si-espana-fuera-kerala-india-tendriamos-en-total-cinco-muertos-por-covid-19/
La geografía es el destino. muertes por covid19 en España. Murcia como ejemplo. (23 de mayo) https://www.actasanitaria.com/la-geografia-es-el-destino-muertes-por-covid-19-en-espana-murcia-como-ejemplo/
"Quiero que me vea mi médico" (30 de mayo) https://www.actasanitaria.com/quiero-que-me-vea-mi-medico/
Covid 19. Vacunas hay muchas, pero sólo una durarera, la social (6 de junio)
https://www.actasanitaria.com/covid19-vacunas-habra-muchas-pero-solo-una-durarera-la-social/
¿Sabe que hay países sin casos y sin muertos por covid19? (13 de junio)
https://www.actasanitaria.com/sabe-que-hay-paises-sin-casos-y-o-sin-muertos-por-covid19/
Diez lecciones de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en España (24 junio)
http://www.nogracias.org/2020/06/24/diez-lecciones-de-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-sars-cov-2-en-espana-por-mercedes-perez-fernandez-y-juan-gervas/
Contra la arrogancia y la omnipotencia sanitaria: (25/06/20)
http://www.laizquierdadiario.com/Contra-la-arrogancia-y-la-omnipotencia-sanitaria-entrevista-al-medico-Juan-Gervas
¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? (27 de Junio)
https://www.actasanitaria.com/a-donde-iran-los-besos-que-guardamos-que-no-damos-a-donde-los-abrazos/
Lecciones de España en la pandemia del nuevo coronavirus. Celtiberia show (4 de julio)
https://www.actasanitaria.com/lecciones-de-espana-en-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-celtiberia-show/
Feliz Año Nuevo 2020, también en tiempos de pandemia (11 de julio)
https://www.actasanitaria.com/feliz-ano-nuevo-2020-tambien-en-tiempos-de-pandemia/
JUAN GERVAS
Médico general jubilado, Doctor en medicina y Profesor de Salud Pública emérito en la Universad de Madrid
http://equipocesca.org/ @JuanGrvas
Alicia Ninou
https://timefortruth.es
fined
El Teatro de la Seguridad: la pantomima de las mascarillas, la distancia de seguridad o el rociado de manos.
El fracaso de las medidas adoptadas por el Gobierno español: hospitalocéntricas y con profesionales muy mal preparados lo que ha provocado que la mayor parte de los pacientes, tanto en los hospitales como en los asilos, hayan muerto por IATROGENIA.
La debilitación de la atención primaria, en lugar del refuerzo, como habría tenido que ser.
Estamos gobernados por la hez de la sociedad y en España se han hecho –y se siguen haciendo- las cosas de la peor manera posible. Los culpables deberán rendir cuentas ante el pueblo.
ARTÍCULOS JUAN GERVAS
Coronavirus de Wuhan. Covid-19. Lo que tiene que saber para evitar una epidemia de pánico (25 enero)
https://www.actasanitaria.com/coronavirus-de-wuhan-china-2019-ncov-lo-que-tiene-que-saber-para-evitar-una-epidemia-de-panico
Medidas contra el coronavirus: tan drásticas que pueden provocar más daño del que eviten (14 marzo)
https://www.actasanitaria.com/medidas-contra-el-coronavirus-tan-drasticas-que-pueden-provocar-mas-dano-del-que-eviten/
Tiempos históricos, comportamientos heroicos (cívicos). De alarma a solidaridad (21 de marzo)
https://www.actasanitaria.com/tiempos-historicos-requieren-comportamientos-heroicos-del-estado-de-alarma-al-de-solidaridad/
Coronavirus (Covid-19). El Fin del Mundo no ha llegado (todavía) (1 de abril)
https://www.actasanitaria.com/coronavirus-covid-19-el-fin-del-mundo-no-ha-llegado-todavia/
Memorias del #Covid19 desde el campo base profesional (5 de abril)
https://www.actasanitaria.com/memorias-del-covid19-desde-el-campo-base-profesional/
Covid19 “You criticize but without proposing meaningful alternative”. Not true for me (April 7th)
https://www.actasanitaria.com/covid19-you-criticize-but-without-proposing-meaningfull-alternative-not-true-for-me/
Covid. España. Culpables impunes (11 abril)
https://www.actasanitaria.com/covid-espana-culpables-impunes/?unapproved=244997&;moderation-hash=b0820b1359529afa790ac5e81e9df4fa#comment-244997
Escamas de ternura y de rabia en mensajes de náufragos. (18 abril)
https://www.actasanitaria.com/escamas-de-ternura-y-de-rabia-en-mensajes-de-naufragos/
Entrevista Juan Gervas. Por un confinamiento más humano. (22 abril)
https://lacontraola.org/2020/04/22/entrevista-a-juan-gervas/
La violencia simbólica en España (que el cordero vaya contento al matadero) en el caso del Covid19 (25 abril)
https://www.actasanitaria.com/la-violencia-simbolica-en-espana-que-el-cordero-vaya-contento-al-matadero-en-el-caso-del-covid19/
Y ahora ¿qué? Tres básicas primarias y urgentes decisiones en la era post-covid (2 de mayor) https://www.actasanitaria.com/y-ahora-que-tres-basicas-primeras-y-urgentes-decisiones-en-la-era-postcovid/
Palabras que necesitamos y no oímos en la pandemia del SARS-CoV-2 (9 de mayo) https://www.actasanitaria.com/palabras-que-necesitamos-y-no-oimos-en-la-pandemia-del-sars-cov-2/
Si España fuera Kerala (India) tendríamos en total cinco muertos por covid19 (16 de mayo) https://www.actasanitaria.com/si-espana-fuera-kerala-india-tendriamos-en-total-cinco-muertos-por-covid-19/
La geografía es el destino. muertes por covid19 en España. Murcia como ejemplo. (23 de mayo) https://www.actasanitaria.com/la-geografia-es-el-destino-muertes-por-covid-19-en-espana-murcia-como-ejemplo/
"Quiero que me vea mi médico" (30 de mayo) https://www.actasanitaria.com/quiero-que-me-vea-mi-medico/
Covid 19. Vacunas hay muchas, pero sólo una durarera, la social (6 de junio)
https://www.actasanitaria.com/covid19-vacunas-habra-muchas-pero-solo-una-durarera-la-social/
¿Sabe que hay países sin casos y sin muertos por covid19? (13 de junio)
https://www.actasanitaria.com/sabe-que-hay-paises-sin-casos-y-o-sin-muertos-por-covid19/
Diez lecciones de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en España (24 junio)
http://www.nogracias.org/2020/06/24/diez-lecciones-de-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-sars-cov-2-en-espana-por-mercedes-perez-fernandez-y-juan-gervas/
Contra la arrogancia y la omnipotencia sanitaria: (25/06/20)
http://www.laizquierdadiario.com/Contra-la-arrogancia-y-la-omnipotencia-sanitaria-entrevista-al-medico-Juan-Gervas
¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? (27 de Junio)
https://www.actasanitaria.com/a-donde-iran-los-besos-que-guardamos-que-no-damos-a-donde-los-abrazos/
Lecciones de España en la pandemia del nuevo coronavirus. Celtiberia show (4 de julio)
https://www.actasanitaria.com/lecciones-de-espana-en-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-celtiberia-show/
Feliz Año Nuevo 2020, también en tiempos de pandemia (11 de julio)
https://www.actasanitaria.com/feliz-ano-nuevo-2020-tambien-en-tiempos-de-pandemia/
JUAN GERVAS
Médico general jubilado, Doctor en medicina y Profesor de Salud Pública emérito en la Universad de Madrid
http://equipocesca.org/ @JuanGrvas
Alicia Ninou
https://timefortruth.es
fined
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