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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 94.

Читает Автор.

Видео на Ютуб https://youtu.be/zhL1tpSJrvo

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:16 — Свет который стяжается в Молитве Света — это подобие Духа Утешителя?

03:35 — Как сбалансировать стремление к смирению с необходимостью иметь уверенность в себе?

04:04 — «Чудеса», которые будто произходят, как на стадионах у «евангелистов», это из-за собственного воображения? Или играют роль накопившиеся эгрегоры?

06:00 — Что такое гипноз, как он действует, откуда взялся?

07:45 — Чем отличаются «ад» и «чистилище»?

08:39 — Колдуны по фотографии могут «делать порчу». Неужели человек и его фото настолько связаны?

09:28 — Есть вдохновляющее выражение: «Человек человеку — радость!». Почему сейчас это мало стало чувствоваться?

11:17 — В будущие времена, после ПреобРАжения, какие будут цели у живущих?

12:07 — Какое соотношение земной любви и духовной? В эволюционном аспекте они неразделимы?

12:51 — Почему сейчас на Земле все такие разные?

14:32 — Из-за какой основной причины задача собирания 144 тысяч ещё не изполнена?

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-94

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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