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31.05.2021. Госдура поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС (Выпуск № 203 часть I (2)).
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5348 views • May 30, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:18 Pаньше можно было зайти во все храмы свободно--но не в Синагогу. https://vk.com/eugen_kazak?w=wall279395896_24083%2Fall Jevgenij Kazakov | VK.
06:00 Неизвестные подробности: что стоит за разводом Билла Гейтса с женой 11:50 О верности Русской Православной Церкви и о схимитрополите Зосиме Власове. https://www.youtube.com/watch?v=mrhV30ELI1k.
14:49 Блиц-Опрос. Вопрос №2. Ваше отношение к "схимитрополиту" Зосиме? Лопатин Евгений Мытищи.
https://www.youtube.com/watch?v=gwiwYmyJSCQ&;t=1s.
16:21 ОТВЕТ НА ВОПРОС... Алексей Добычин о т.н. схимитр.Зосиме. https://www.youtube.com/watch?v=TwyR2SBvNsY.
17:29 "БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ КТО НЕ ПРЕЛЬСТИЛ ВАС!" ЖИТИЕ И ПОДВИГИ "ЦАРЯ" ЗОСИМЫ. https://www.youtube.com/watch?v=JuIfYmKfC1w.
22:00 Призыв к православным. Гонения на православных христиан начались. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=IVFYkBpfk1I.
27:35 Монах Авель Семенов: "Печать будут ставить до воцарения антихриста". https://www.youtube.com/watch?v=e4vbc0Iai0M.
41:50 Майор полиции Григорий Харичев о том, как будут добивать народ России ?ﾟﾒﾣ? https://vk.com/id129912296?z=video237597796_456239682%2F3b31fdea449928a97b%2Fpl_post_129912296_122334.
51:19 Последний прозорливый оптинский старец игумен Иоанн (Соколов) Духовник Иоанна (Крестьянкина). https://www.youtube.com/watch?v=bMFlPxk8MRQ.
56:31 Чудеса на дорогах войны. https://www.youtube.com/watch?v=ysSLU_dRCmQ&;list=PLXkjoeuondxlPljXFNK15aKkLZr6AGZNx&index=3&t=520s.
59:24 Дети не хотят есть животных и пить молоко. https://youtu.be/TQwnvhsQ1u4.
Сегодня мы поговорим о схимитрополите Зосиме, также поговорим о гонении православных христиан в Среднеуральском монастыре, о монахе Авеле Семенове, о последнем оптинском прозорливом старце игумене Иоанее Соколове.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:18 Pаньше можно было зайти во все храмы свободно--но не в Синагогу. https://vk.com/eugen_kazak?w=wall279395896_24083%2Fall Jevgenij Kazakov | VK.
06:00 Неизвестные подробности: что стоит за разводом Билла Гейтса с женой 11:50 О верности Русской Православной Церкви и о схимитрополите Зосиме Власове. https://www.youtube.com/watch?v=mrhV30ELI1k.
14:49 Блиц-Опрос. Вопрос №2. Ваше отношение к "схимитрополиту" Зосиме? Лопатин Евгений Мытищи.
https://www.youtube.com/watch?v=gwiwYmyJSCQ&;t=1s.
16:21 ОТВЕТ НА ВОПРОС... Алексей Добычин о т.н. схимитр.Зосиме. https://www.youtube.com/watch?v=TwyR2SBvNsY.
17:29 "БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ КТО НЕ ПРЕЛЬСТИЛ ВАС!" ЖИТИЕ И ПОДВИГИ "ЦАРЯ" ЗОСИМЫ. https://www.youtube.com/watch?v=JuIfYmKfC1w.
22:00 Призыв к православным. Гонения на православных христиан начались. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=IVFYkBpfk1I.
27:35 Монах Авель Семенов: "Печать будут ставить до воцарения антихриста". https://www.youtube.com/watch?v=e4vbc0Iai0M.
41:50 Майор полиции Григорий Харичев о том, как будут добивать народ России ?ﾟﾒﾣ? https://vk.com/id129912296?z=video237597796_456239682%2F3b31fdea449928a97b%2Fpl_post_129912296_122334.
51:19 Последний прозорливый оптинский старец игумен Иоанн (Соколов) Духовник Иоанна (Крестьянкина). https://www.youtube.com/watch?v=bMFlPxk8MRQ.
56:31 Чудеса на дорогах войны. https://www.youtube.com/watch?v=ysSLU_dRCmQ&;list=PLXkjoeuondxlPljXFNK15aKkLZr6AGZNx&index=3&t=520s.
59:24 Дети не хотят есть животных и пить молоко. https://youtu.be/TQwnvhsQ1u4.
Сегодня мы поговорим о схимитрополите Зосиме, также поговорим о гонении православных христиан в Среднеуральском монастыре, о монахе Авеле Семенове, о последнем оптинском прозорливом старце игумене Иоанее Соколове.
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