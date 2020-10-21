© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Исцеление от последствий вакцинации. Часть 1.2
Follow
1
Download MP3
Share
Report
207 views • October 21, 2020
Дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители проекта МедАльтернатива.инфо. Рады сообщить, что с вашей поддержкой мы подготовили русский перевод 2-го эпизода 1-й части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации” (Healing from Vaccines). Благодарим вас за вашу поддержку!
Кто упустил первый эпизод, смотрите его по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/
Эксперт сегодняшнего выпуска – Силла Уоткот (Cilla Whatcott) – врач-гомеопат, автор методики гомеопатической профилактики. После многочисленных безуспешных попыток вылечить различные болезни своих детей методами традиционной медицины, Силла обратилась к методам гомеопатии, в результате чего ее дети получили долгожданное и скорое исцеление от всех своих болезней. После чего Силла решила глубже изучить гомеопатию, а также концепцию гомеопатической профилактики, и впоследствии разработала свою методику гомеопатической профилактики. На сегодняшний день благодаря этой системе Силла помогла многим пациентам избавиться от проблем со здоровьем, в том числе – пострадавшим от вакцин. Также эту методику успешно применяют сотни других специалистов, обученных Силлой.
В данном выпуске Силла Уоткот расскажет о гомеопатической профилактике. Гомеопатическая профилактика (ГП) – уникальный метод, который является высокоэффективной и безопасной альтернативой традиционным вакцинам в плане предотвращения заболеваний. Также в комплексе с классической гомеопатией она успешно применяется для лечения разных болезней, в том числе – для лечения последствий вакцинации и других видов токсичных воздействий на организм человека.
Вкратце рассмотрим основные отличия вакцинации и гомеопатической профилактики.
Способ проникновения в организм. Вакцины вводят в организм с помощью инъекции, минуя все защитные барьеры организма, что в корне отличается от естественных способов распространения болезней в природе.
Гомеопатическая профилактика попадает в организм через рот, соприкасаясь со слизистой рта, где и начинается реакция иммунной системы человека.
Ослабление. Хотя вакцины ослаблены в определенной степени, но в них по-прежнему содержатся живые вирусы.
Средства гомеопатической профилактики разбавлены за пределами числа Авогадро, то есть не содержат молекул исходного вещества, а только энергетический след. Тем самым обеспечивается безопасность ГП.
Адъюванты в вакцинах – вспомогательные вещества (которые, как правило, токсичны – например, ртуть, алюминий и др.), предназначение которых побуждать иммунную систему к выработке антител. Ничего подобного в гомеопатической профилактике нет. В ней не используются ни вспомогательные вещества, ни консерванты, ни антибиотики.
В гомеопатической профилактике каждый препарат направлен на одну конкретную болезнь. Точно так же, как это происходит и в природе: одно заболевание в одном возбудителе, а никак не 6-8 вирусов в одной дозе, как это практикуется в вакцинах.
Более подробно с преимуществами гомеопатической профилактики вы можете ознакомится, посмотрев видео.
Ссылки на сайты проекта и Силлы Уоткот приведены здесь: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-2/
Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Закадровый голос: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Благодарим всех, кто оказал поддержку при создании русской версии данного видео! Благодаря вашему неравнодушию и активному участию теперь это видео стало доступно на русском языке множеству людей!
Поддержите перевод следующих частей – с вами мы сможем завершить работу быстрее. Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму. Реквизиты и формы оплаты приведены по ссылке: http://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/
Также рекомендуем посмотреть переведенный нами многосерийный фильм "Правда о вакцинах": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
и очень важное видео "Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей?": https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/ (есть текстовая версия)
Много материалов, раскрыающих правду о прививках смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
Материалы на тему детоксикации: https://medalternativa.info/tag/detoxic/
Сайт о натуральной концепции лечения болезней: https://medalternativa.info/
Кто упустил первый эпизод, смотрите его по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/
Эксперт сегодняшнего выпуска – Силла Уоткот (Cilla Whatcott) – врач-гомеопат, автор методики гомеопатической профилактики. После многочисленных безуспешных попыток вылечить различные болезни своих детей методами традиционной медицины, Силла обратилась к методам гомеопатии, в результате чего ее дети получили долгожданное и скорое исцеление от всех своих болезней. После чего Силла решила глубже изучить гомеопатию, а также концепцию гомеопатической профилактики, и впоследствии разработала свою методику гомеопатической профилактики. На сегодняшний день благодаря этой системе Силла помогла многим пациентам избавиться от проблем со здоровьем, в том числе – пострадавшим от вакцин. Также эту методику успешно применяют сотни других специалистов, обученных Силлой.
В данном выпуске Силла Уоткот расскажет о гомеопатической профилактике. Гомеопатическая профилактика (ГП) – уникальный метод, который является высокоэффективной и безопасной альтернативой традиционным вакцинам в плане предотвращения заболеваний. Также в комплексе с классической гомеопатией она успешно применяется для лечения разных болезней, в том числе – для лечения последствий вакцинации и других видов токсичных воздействий на организм человека.
Вкратце рассмотрим основные отличия вакцинации и гомеопатической профилактики.
Способ проникновения в организм. Вакцины вводят в организм с помощью инъекции, минуя все защитные барьеры организма, что в корне отличается от естественных способов распространения болезней в природе.
Гомеопатическая профилактика попадает в организм через рот, соприкасаясь со слизистой рта, где и начинается реакция иммунной системы человека.
Ослабление. Хотя вакцины ослаблены в определенной степени, но в них по-прежнему содержатся живые вирусы.
Средства гомеопатической профилактики разбавлены за пределами числа Авогадро, то есть не содержат молекул исходного вещества, а только энергетический след. Тем самым обеспечивается безопасность ГП.
Адъюванты в вакцинах – вспомогательные вещества (которые, как правило, токсичны – например, ртуть, алюминий и др.), предназначение которых побуждать иммунную систему к выработке антител. Ничего подобного в гомеопатической профилактике нет. В ней не используются ни вспомогательные вещества, ни консерванты, ни антибиотики.
В гомеопатической профилактике каждый препарат направлен на одну конкретную болезнь. Точно так же, как это происходит и в природе: одно заболевание в одном возбудителе, а никак не 6-8 вирусов в одной дозе, как это практикуется в вакцинах.
Более подробно с преимуществами гомеопатической профилактики вы можете ознакомится, посмотрев видео.
Ссылки на сайты проекта и Силлы Уоткот приведены здесь: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-2/
Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Закадровый голос: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Благодарим всех, кто оказал поддержку при создании русской версии данного видео! Благодаря вашему неравнодушию и активному участию теперь это видео стало доступно на русском языке множеству людей!
Поддержите перевод следующих частей – с вами мы сможем завершить работу быстрее. Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму. Реквизиты и формы оплаты приведены по ссылке: http://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/
Также рекомендуем посмотреть переведенный нами многосерийный фильм "Правда о вакцинах": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
и очень важное видео "Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей?": https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/ (есть текстовая версия)
Много материалов, раскрыающих правду о прививках смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
Материалы на тему детоксикации: https://medalternativa.info/tag/detoxic/
Сайт о натуральной концепции лечения болезней: https://medalternativa.info/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.