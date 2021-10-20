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How to spot COVID misinformation
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80 views • October 20, 2021
Sam Bailey, October 19, 2021
We seek answers from the so-called "authorities" about what defines Covid Misinformation...
Also I will blow the lid on the publicly released TVNZ emails leading to my sacking as a TV show presenter.
It's unscripted comedy at it's best!
References:
1. Kate Hawkesby - Newstalk ZB, 22 June 2021: https://www.newstalkzb.co.nz/on-air/early-edition/opinion/kate-hawkesby-doctors-should-be-able-to-have-an-opinion-on-covid-vaccine/
2. Misinformation definition: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misinformation
3. OIA request re: HRC funding: https://fyi.org.nz/request/16210/response/61945/attach/html/5/1708%20Goodwin%20final.pdf.html
4. NZ Government - Unite against COVID-19: https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/misinformation-and-scams/
5. NZDSOS requesting evidence from the MCNZ: https://nzdsos.com/letters/
6. Great Barrington Declaration: https://gbdeclaration.org/view-signatures/
7. Dr Michael Bassett - ‘Sliding in the Polls’: http://www.michaelbassett.co.nz/columns.php?id=296&;yh=2021&yl=2020
8. CERT NZ: https://www.cert.govt.nz/individuals/common-threats/covid-19-vaccine-scams/covid-19-vaccine-misinformation/
9. ABC 28 Sept 2021 - Prof Cameron Stewart on Regulating Covid-19 misinformation and social media influencers: https://www.abc.net.au/radionational/programs/lawreport/covid-misinformation-social-media-influencers/13561470
10. OIA request re: ‘The Checkup’: https://fyi.org.nz/request/13805-oia-request-any-documents-relating-to-the-vetting-credibility-of-doctors-appearing-on-tvnz-s-the-checkup?unfold=1#incoming-52139
11. Official Information Act 1982: https://www.legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM65371.html
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We seek answers from the so-called "authorities" about what defines Covid Misinformation...
Also I will blow the lid on the publicly released TVNZ emails leading to my sacking as a TV show presenter.
It's unscripted comedy at it's best!
References:
1. Kate Hawkesby - Newstalk ZB, 22 June 2021: https://www.newstalkzb.co.nz/on-air/early-edition/opinion/kate-hawkesby-doctors-should-be-able-to-have-an-opinion-on-covid-vaccine/
2. Misinformation definition: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misinformation
3. OIA request re: HRC funding: https://fyi.org.nz/request/16210/response/61945/attach/html/5/1708%20Goodwin%20final.pdf.html
4. NZ Government - Unite against COVID-19: https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/misinformation-and-scams/
5. NZDSOS requesting evidence from the MCNZ: https://nzdsos.com/letters/
6. Great Barrington Declaration: https://gbdeclaration.org/view-signatures/
7. Dr Michael Bassett - ‘Sliding in the Polls’: http://www.michaelbassett.co.nz/columns.php?id=296&;yh=2021&yl=2020
8. CERT NZ: https://www.cert.govt.nz/individuals/common-threats/covid-19-vaccine-scams/covid-19-vaccine-misinformation/
9. ABC 28 Sept 2021 - Prof Cameron Stewart on Regulating Covid-19 misinformation and social media influencers: https://www.abc.net.au/radionational/programs/lawreport/covid-misinformation-social-media-influencers/13561470
10. OIA request re: ‘The Checkup’: https://fyi.org.nz/request/13805-oia-request-any-documents-relating-to-the-vetting-credibility-of-doctors-appearing-on-tvnz-s-the-checkup?unfold=1#incoming-52139
11. Official Information Act 1982: https://www.legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM65371.html
Please support her channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave me a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
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