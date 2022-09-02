Bayer AG:n Berliinin lääkeosaston johtaja Stefan Oelrich: mRNA-rokote on solu ja geeniterapiaa

Eräs maailman suurimman lääkeyhtiön Bayer AG:n Berliinin lääkeosaston johtaja Stefan Oelrich sanoi vuoden 2021 Global Health Summit -huippukokouksessa, että mRNA-rokote on solu ja geeniterapiaa. Koronarokote ei siis ole tavallinen rokote, vaan solu- ja geeniterapiaa, jonka kautta ihmisen elimistön solu- ja geenien toimintaa muutetaan tiettyyn haluttuun suuntaan.