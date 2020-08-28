Coronavirus - i conti non mi tornano

N.B. Alcuni si sono attaccati ai dati istat non corretti.1- I dati sono stati memorizzati a inizio agosto, poi ha richiesto tempo montare tutto il video.2- A differenza del grafico sulla mortalità del quale avevo salvato anche i mesi precedenti, purtroppo non ho fatto lo stesso e non posso dimostrare che "qualcosa" è cambiato da una settimana all'altra.3- Su 33 minuti di parlato ininterrotto vorrei che qualcuno rispondesse anche a tutto il resto, del quale ho fornito foto e video indiscutibili.4- Se non riuscite a vedere il resto significa che non lo volete vedere e vi va bene ciò che stiamo vivendo.----------------------------Silver Nervuti