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Coronavirus - i conti non mi tornano
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86 views • August 28, 2020
N.B. Alcuni si sono attaccati ai dati istat non corretti.
1- I dati sono stati memorizzati a inizio agosto, poi ha richiesto tempo montare tutto il video.
2- A differenza del grafico sulla mortalità del quale avevo salvato anche i mesi precedenti, purtroppo non ho fatto lo stesso e non posso dimostrare che "qualcosa" è cambiato da una settimana all'altra.
3- Su 33 minuti di parlato ininterrotto vorrei che qualcuno rispondesse anche a tutto il resto, del quale ho fornito foto e video indiscutibili.
4- Se non riuscite a vedere il resto significa che non lo volete vedere e vi va bene ciò che stiamo vivendo.
----------------------------
Silver Nervuti
https://www.facebook.com/silvernervuti
1- I dati sono stati memorizzati a inizio agosto, poi ha richiesto tempo montare tutto il video.
2- A differenza del grafico sulla mortalità del quale avevo salvato anche i mesi precedenti, purtroppo non ho fatto lo stesso e non posso dimostrare che "qualcosa" è cambiato da una settimana all'altra.
3- Su 33 minuti di parlato ininterrotto vorrei che qualcuno rispondesse anche a tutto il resto, del quale ho fornito foto e video indiscutibili.
4- Se non riuscite a vedere il resto significa che non lo volete vedere e vi va bene ciò che stiamo vivendo.
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Silver Nervuti
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