Portugal quiere que vengas

Portugal es inteligente no como España. España ahuyenta a empresarios y autónomos con una carga fiscal desmedida e impuestos confiscatorios. Al contrario que Portugal, que para atraer capital, te abre las puertas de par en par ofreciéndote 10 años sin pagar impuestos.

Por eso mi canal se llama...

Vete de España.

Vente a Portugal.

Portugal loves you

Extracto de una entrevista a Luis de CryptoSpain, la persona más odiada y perseguida por los mafiosos de Hacienda. Porque no solo no permite que le roben su dinero si no que enseña públicamente cómo hacerlo de forma totalmente legal https://youtu.be/Xf9wcI1S7OA









