© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
_________________
"Отвергните ПЦР-тест! ПЦР тест это назальная вакцинация и чипирование наночастицами гидрогеля DARPA! (Врач Лоррейн Дэй предупреждает)".
См. «Поражающие факторы вакцинации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате .pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).
Ещё информация «Это щёточка для взятия образцов ДНК... Почему щёточка для тампона устроена именно так? Каждый конец оплавлен/запечатан (!!!). Не отрезано, растаяло. Я проанализировал торцы, а также боковые стенки. Вот и боковая стенка, а вот расплавленный конец...» (Ворсинки — трубочки, заполненные гидрогелем). Из исследований доктора Франка Залевски — см. на странице, нажать «Подробнее» — https://usmalos.com/novosti/2021/10/02/novosti-v-mire-2/#16.10.2021
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©