Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Отвергните ПЦР-тест! ПЦР тест это назальная вакцинация и чипирование наночастицами гидрогеля DARPA! (Врач Лоррейн Дэй предупреждает)".

См. «Поражающие факторы вакцинации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате .pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).

Ещё информация «Это щёточка для взятия образцов ДНК... Почему щёточка для тампона устроена именно так? Каждый конец оплавлен/запечатан (!!!). Не отрезано, растаяло. Я проанализировал торцы, а также боковые стенки. Вот и боковая стенка, а вот расплавленный конец...» (Ворсинки — трубочки, заполненные гидрогелем). Из исследований доктора Франка Залевски — см. на странице, нажать «Подробнее» — https://usmalos.com/novosti/2021/10/02/novosti-v-mire-2/#16.10.2021

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©