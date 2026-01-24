Οι Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος - το Ευαγγέλιο των δέκα λεπρών, π. Δήμος Σερκελίδης

«Ἄν εἴχαμε μάτια, συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ, νά ἀντικρίσουμε τήν ἁμαρτία τῆς ψυχῆς μας, δέν θά τολμούσαμε να σηκώσουμε βλέφαρο πρός τόν Θεό.»





Ομιλία του π. Δήμου Σερεκελίδης που εκφωνήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στην αίθουσα “Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης” του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου ” Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”.





Ο π. Δήμος Σερκελίδης μιλά για το Ευαγγέλιο των δέκα λεπρών, με βάση το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού π. Νικολάου Μανώλη «Θήρα Θεού».





Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Θήρα Θεού» του μακαριστού Ομολογητού πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη από εδώ: https://eshop.agiosiosif.gr/product/t...