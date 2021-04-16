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16.04.2021 Маргелоны уничтожаются перекисью водорода (Выпуск № 198 часть I (2)).
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11263 views • April 15, 2021
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Содержание:
07:26 7.1Kвс, 11/04/2021 - 14:29 | АШвеция запрещает 5G: все антенны Huawei будут удаленысгард (6 лет 4 месяца)
Швеция запрещает 5G, страна решила, что Huawei и ZTE должны будут как можно скорее удалить все свои антенны.
5G все чаще тема разделения и распри среди людей , как среди специалистов, а затем и среди политиков. Для некоторых наличие сети 5G просто означает значительное увеличение скорости соединения для пользователей, которые используют эту сеть, на благо граждан. Более высокая скорость загрузки, скачивания и просмотра веб-страниц и их содержимого, которое становится все более насыщенным и тяжелым, может только радовать. Другие, однако, утверждают, что эта технология на самом деле очень вредна.для здоровья людей, так как это увеличит заболеваемость опухолями и раком среди людей. Чтобы поддержать этот тезис, принимаются во внимание некоторые суждения и некоторые исследования о влиянии частот и волн сотовых телефонов, которые повлияли на тех, кто часто пользуется телефоном, с рождением опухолей головного мозга. По этой же причине Швеция запретила 5G .
Швеция - одна из тех стран, где Huawei и не только строили антенны и ретрансляторы для создания плотной и функционирующей сети 5G. Однако из-за протестов граждан правительство решило все остановить и принять историческое решение. На сегодняшний день Швеция официально запретила 5G и приказала Huawei и ZTE удалить все антенны и ретрансляторы, которые были построены до сих пор, остановив строительство других. Теперь у двух компаний есть время до 1 января 2025 года, чтобы удалить все и освободить Швецию от 5G.
Авторство:
Копия чужих материалов
Использованные источники:
Швеция запрещает 5G: все антенны Huawei будут удалены
Svezia banna il 5G: tutte le antenne Huawei verranno rimosse
Svezia banna il 5G, la nazione ha deciso che Huawei e ZTE dovranno rimuovere tutte le proprie antenne quanto prima.
09:35 Полиция и прокуратура Киевского района города Одессы преследуют Тараса Юриста. https://www.youtube.com/watch?v=RpSMDsR3isM&;t=0s.
22:16 Суд обязал правительство отменить карантин. https://www.youtube.com/watch?v=iadE52zZqrs.
26:08 На що сподіватися, коли влада зневажає Конституцію? прот. Віталій Дуров. https://www.youtube.com/watch?v=3l6BPQNTHjs.
28:25 Как православные к Зеленскому ходили. Большой репортаж о миллионе подписей против переименования УПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=ZVqJRF4iolk.
32:50 Полковника Квачкова сняли с поезда и забрали в СК. https://lenta.ru/news/2021/04/08/kvachkov/ .
34:03 ПЕРЕШЁЛ НА СТОРОНУ НАРОДА. https://www.youtube.com/watch?v=kEn_gBNDQ1Y.
38:38 Трапезная вне закона, арест дров и прочие безумства проверяющих органов в Среднеуральском монастыре. https://www.youtube.com/watch?v=CiNasQiDhaM&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=3.
45:15 Грядёт Русский Царь! Божественное Чудо для России :: Николай II и Его Семья :: Видение на 2018 год! https://www.youtube.com/watch?v=SSRgtneuXkU.
51:41 Принудительной вакцинации пригрозили забастовками. https://www.kommersant.ru/doc/4492578.
52:51 Супер мини каминопечь. https://www.youtube.com/watch?v=uxv4GITHqvM.
01:01:50 Пророчество о России прп. Виталия Кавказского. https://www.youtube.com/watch?v=y-UTs7sm6h4.
01:09:23 ВЗОРВАЛО ИНТЕРНЕТ. Не как ты хочешь, а как Бог даст! История богатого купца Муравьева В.Н.1892г. https://www.youtube.com/watch?v=_AkoMrsyreQ.
Сегодня мы узнаем, что активные продуманные действия приводят к результату, а именно в Швеции запретили антенны 5-G, в Бельгии суд обязал правительство прекратить карантин, что врачи отказываются вакцинироваться. Поговорим о захвате православных храмов в Украине. Узнаем о действиях правоохранительных органов в Среднеуральском монастыре. Напомним, что в царской России во времена Николая II обычным людям жилось хорошо, гораздо лучше, чем сейчас. Увидим на наглядном примере как построить мини-печь. Напомним, что главное в духовной жизни суметь приготовиться к мытарствам, чтобы душа прошла их без задержек.
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:26 7.1Kвс, 11/04/2021 - 14:29 | АШвеция запрещает 5G: все антенны Huawei будут удаленысгард (6 лет 4 месяца)
Швеция запрещает 5G, страна решила, что Huawei и ZTE должны будут как можно скорее удалить все свои антенны.
5G все чаще тема разделения и распри среди людей , как среди специалистов, а затем и среди политиков. Для некоторых наличие сети 5G просто означает значительное увеличение скорости соединения для пользователей, которые используют эту сеть, на благо граждан. Более высокая скорость загрузки, скачивания и просмотра веб-страниц и их содержимого, которое становится все более насыщенным и тяжелым, может только радовать. Другие, однако, утверждают, что эта технология на самом деле очень вредна.для здоровья людей, так как это увеличит заболеваемость опухолями и раком среди людей. Чтобы поддержать этот тезис, принимаются во внимание некоторые суждения и некоторые исследования о влиянии частот и волн сотовых телефонов, которые повлияли на тех, кто часто пользуется телефоном, с рождением опухолей головного мозга. По этой же причине Швеция запретила 5G .
Швеция - одна из тех стран, где Huawei и не только строили антенны и ретрансляторы для создания плотной и функционирующей сети 5G. Однако из-за протестов граждан правительство решило все остановить и принять историческое решение. На сегодняшний день Швеция официально запретила 5G и приказала Huawei и ZTE удалить все антенны и ретрансляторы, которые были построены до сих пор, остановив строительство других. Теперь у двух компаний есть время до 1 января 2025 года, чтобы удалить все и освободить Швецию от 5G.
Авторство:
Копия чужих материалов
Использованные источники:
Швеция запрещает 5G: все антенны Huawei будут удалены
Svezia banna il 5G: tutte le antenne Huawei verranno rimosse
Svezia banna il 5G, la nazione ha deciso che Huawei e ZTE dovranno rimuovere tutte le proprie antenne quanto prima.
09:35 Полиция и прокуратура Киевского района города Одессы преследуют Тараса Юриста. https://www.youtube.com/watch?v=RpSMDsR3isM&;t=0s.
22:16 Суд обязал правительство отменить карантин. https://www.youtube.com/watch?v=iadE52zZqrs.
26:08 На що сподіватися, коли влада зневажає Конституцію? прот. Віталій Дуров. https://www.youtube.com/watch?v=3l6BPQNTHjs.
28:25 Как православные к Зеленскому ходили. Большой репортаж о миллионе подписей против переименования УПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=ZVqJRF4iolk.
32:50 Полковника Квачкова сняли с поезда и забрали в СК. https://lenta.ru/news/2021/04/08/kvachkov/ .
34:03 ПЕРЕШЁЛ НА СТОРОНУ НАРОДА. https://www.youtube.com/watch?v=kEn_gBNDQ1Y.
38:38 Трапезная вне закона, арест дров и прочие безумства проверяющих органов в Среднеуральском монастыре. https://www.youtube.com/watch?v=CiNasQiDhaM&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=3.
45:15 Грядёт Русский Царь! Божественное Чудо для России :: Николай II и Его Семья :: Видение на 2018 год! https://www.youtube.com/watch?v=SSRgtneuXkU.
51:41 Принудительной вакцинации пригрозили забастовками. https://www.kommersant.ru/doc/4492578.
52:51 Супер мини каминопечь. https://www.youtube.com/watch?v=uxv4GITHqvM.
01:01:50 Пророчество о России прп. Виталия Кавказского. https://www.youtube.com/watch?v=y-UTs7sm6h4.
01:09:23 ВЗОРВАЛО ИНТЕРНЕТ. Не как ты хочешь, а как Бог даст! История богатого купца Муравьева В.Н.1892г. https://www.youtube.com/watch?v=_AkoMrsyreQ.
Сегодня мы узнаем, что активные продуманные действия приводят к результату, а именно в Швеции запретили антенны 5-G, в Бельгии суд обязал правительство прекратить карантин, что врачи отказываются вакцинироваться. Поговорим о захвате православных храмов в Украине. Узнаем о действиях правоохранительных органов в Среднеуральском монастыре. Напомним, что в царской России во времена Николая II обычным людям жилось хорошо, гораздо лучше, чем сейчас. Увидим на наглядном примере как построить мини-печь. Напомним, что главное в духовной жизни суметь приготовиться к мытарствам, чтобы душа прошла их без задержек.
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