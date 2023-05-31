«Θύμα» γνωστών Ρώσων φαρσέρ ο Κώστας Μπακογιάννης!

Η συνομιλία του με τον «δήμαρχο Βαρσοβίας» και τα ξύλα για το τζάκι.

Γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ που υποδύονται πολιτικούς και κάνουν βιντεοκλήσεις/συνεντεύξεις εντός κι εκτός Ρωσίας, έπιασαν στα «πλοκάμια» τους τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, προσποιούμενοι -ένας εξ αυτών- ότι είναι ο δήμαρχος Βαρσοβίας.

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