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#ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΒΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ TOΥ #ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΜΟΥ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 1/7/21
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10 views • July 03, 2021
#Καζάκης #πανδημία #εμβόλια #εκβιασμός #φασισμός #παρενέργειες #θάνατοι #vaers
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Ο αχαρακτήριστος Σκέρτσος εκβιάζει τους πολίτες
Ποτέ ο ελληνικός φασισμός δεν έφτασε σε τόση κατάντια
Οι μεγάλες μάχες χάνονται στις λεπτομέρειες
Αποφάσεις δικαστηρίων που στηρίχτηκαν οι ναζί
Τείχος ανοσίας και πως χτίζεται
Η φιλοσοφική θεώρηση για τα μικρόβια (Κοχ, Παστέρ)
Ο Παυλόπουλος και οι λοιποί «συνταγματολόγοι»
Stop στις μετακινήσεις από νομό σε νομό;
Η κατάντια Covid free pass και η πολιτική αδιαφορία
Η δημοσιογραφία του Κάτρη και η CIA
Το έλλειμμα της αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ και η συσπείρωση
Ο Μπακογιάννης, η αριστερά και τα μετερίζια
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Η επίθεση στην Ertopen
Οι επίγονοι του Γεωργαλά-Κωνσταντόπουλου
Αναφορά στην περίοδο κλεισίματος της ΕΡΤ
Ποιός κάνει τους αγώνες;
Το ΚΚΕ, τα συστημικά κόμματα και ο Κύρτσος
Εκβιάζουν, τελειώνουν εστίαση και εσωτερικό τουρισμό
Το Posidonio, οι έλεγχοι και ο Κιάμος
Metoo και η κατάντια του ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών)
Να μην φοβηθεί ο κόσμος, οι εκβιασμοί δεν θα περάσουν
Τελευταία στοιχεία θανάτων παρενεργειών από το VAERS
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Ο αχαρακτήριστος Σκέρτσος εκβιάζει τους πολίτες
Ποτέ ο ελληνικός φασισμός δεν έφτασε σε τόση κατάντια
Οι μεγάλες μάχες χάνονται στις λεπτομέρειες
Αποφάσεις δικαστηρίων που στηρίχτηκαν οι ναζί
Τείχος ανοσίας και πως χτίζεται
Η φιλοσοφική θεώρηση για τα μικρόβια (Κοχ, Παστέρ)
Ο Παυλόπουλος και οι λοιποί «συνταγματολόγοι»
Stop στις μετακινήσεις από νομό σε νομό;
Η κατάντια Covid free pass και η πολιτική αδιαφορία
Η δημοσιογραφία του Κάτρη και η CIA
Το έλλειμμα της αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ και η συσπείρωση
Ο Μπακογιάννης, η αριστερά και τα μετερίζια
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Η επίθεση στην Ertopen
Οι επίγονοι του Γεωργαλά-Κωνσταντόπουλου
Αναφορά στην περίοδο κλεισίματος της ΕΡΤ
Ποιός κάνει τους αγώνες;
Το ΚΚΕ, τα συστημικά κόμματα και ο Κύρτσος
Εκβιάζουν, τελειώνουν εστίαση και εσωτερικό τουρισμό
Το Posidonio, οι έλεγχοι και ο Κιάμος
Metoo και η κατάντια του ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών)
Να μην φοβηθεί ο κόσμος, οι εκβιασμοί δεν θα περάσουν
Τελευταία στοιχεία θανάτων παρενεργειών από το VAERS
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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