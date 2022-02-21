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Allocution Vladimir Poutine 21 février 2022
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30 views • February 27, 2022
25 février 2022 : https://t.me/LeGrandReveil/7434
Canal Telegram Le Grand Reveil : https://t.me/LeGrandReveil
Description d'origine :
Ce canal a pour but de partager l'information alternative afin de participer à l'élévation des consciences dans le respect et la bienveillance.
🇷🇺⚡🇺🇦 Vladimir Poutine expose clairement et simplement les raisons de la décision Russe concernant les actions en Ukraine.
Un discours limpide, logique et clair dans les propos. Le niveau intellectuel, historique et pédagogique ici est sans égal comparé à nos dirigeants européens qui méprisent les peuples.
L'écart en est même presque effrayant.
Le président russe n'est pas un enfant de cœur il ne faut pas se leurrer, mais il a au moins la décence de prendre le temps de s'adresser aux Peuples du monde pour éclaircir les choses avec franchise et de manière factuelle.
Regardez l'histoire pour comprendre le présent et anticiper le futur.
Si vous préférez lire l’allocution, c’est ici : https://www.voltairenet.org/article215836.html
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Un discours limpide, logique et clair dans les propos. Le niveau intellectuel, historique et pédagogique ici est sans égal comparé à nos dirigeants européens qui méprisent les peuples.
L'écart en est même presque effrayant.
Le président russe n'est pas un enfant de cœur il ne faut pas se leurrer, mais il a au moins la décence de prendre le temps de s'adresser aux Peuples du monde pour éclaircir les choses avec franchise et de manière factuelle.
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