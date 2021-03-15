Seminario 5G COLMED Chile - Dr. Rodolfo Touzet.

El Dr. Rodolfo Touzet es un experto en radiaciones ionizantes que ha dedicado los últimos 20 años de su vida al estudio de las no ionizantes.



Su currículum, al igual que el de la Dra. Devra Devis es asombroso, pero aún lo es más su expertiz, dedicación y generosidad con que comparten los frutos de su carrera.



Los invito a escuchar esta presentación imperdible del Dr. Touzet, que este jueves 11 de marzo, realizó junto a la Dra. Davis para el Colegio Médico de Chile.



Muchas gracias al Dr. Mauricio Ilabaca por su valentía y organización del evento.