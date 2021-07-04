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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΨΥΧΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 04 07 2021
SFAGI
SFAGI
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398 views • July 04, 2021
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΨΥΧΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ !
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ !
ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΕΚΡΟΥΣ !

Covid – 19. Η μεγάλη απάτη της πανδημίας με στοιχεία και αποδείξεις

https://www.sfagi.gr/covid-19-h-megalh-apath-me-stoixeia-kai-apodeixeis/

Περιεχόμενα.

1. Εγκλήματα κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από αστυνομικά όργανα, εσωτερικό και διεθνές δίκαιο.

2. Η πραγματική νομική διάσταση της επιβολής της χρήσης μάσκας. Στοιχεία που αποδεικνύουν τις κατηγορίες.

3. Η πραγματική νομική διάσταση της απαγόρευσης / περιορισμών, του δικαιώματος της κυκλοφορίας των πολιτών.

4. Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης.

5. Η Μεγάλη απάτη του Covid-19.

6. Ήταν η «πανδημία» προγραμματισμένη ;

7. Πώς χρησιμοποιείται ο Covid για την εφαρμογή της τυραννίας.

8. Επιστημονικές μελέτες για τις μάσκες.

9. Μελέτη του πανεπιστημίου του Stanford για τις μάσκες.

10. Ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τις μάσκες, Οι μάσκες δεν λειτουργούν (Denis G. Rancourt, PhD).

11. Οι μάσκες προκαλούν σοβαρή βλάβη.

12. Γιατί οι μάσκες προσώπου δεν λειτουργούν, Βακτηριακή πνευμονία #1 αιτία θανάτου (John Hardie, BDS, MSc, PhD, FRCDC).

13. Τα Lockdowns δεν ελέγχουν τον Κορωναϊό. Μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, παρέχει αποδείξεις ότι τα lockdowns δεν σταματούν την εξάπλωση του κοροναϊού.

14. Μελέτη του Stanford σχετικά με τα lockdowns.

15. Βλαβερές συνέπειες των Lockdowns.

16. 20+ επιστήμονες εκθέτουν τα τέστ PCR ως απάτη.

17. Ορολογικές εξετάσεις Point – of – Care.

18. Ανάλυση των δοκιμαστικών ράβδων, από επιφανειακές δοκιμές, στη Δημοκρατία της Σλοβακίας, η επιβεβαίωση της γενοκτονίας.

19. Εμβόλια κατά του Covid. Γιατί όλα τα εμβόλια κατά του Covid-19, θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και να ανακληθούν.

Διαβάστε το εδώ:
https://www.sfagi.gr/covid-19-h-megalh-apath-me-stoixeia-kai-apodeixeis/


Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

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(Youtube, due to censorship, may have removed some or all of our videos. It would be good to see them from the other 2 channels, as well as to promote the links from the other 2 channels.)

Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
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https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.12

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Thank you !
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