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Rentrée scolaire | La Loi Kouchner: une solution juridique pour contrer l'intimidation vaccinale
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20 views • August 31, 2021
Vacciner nos enfants à la chaîne, comme du bétail !
« Pour accélérer le rythme de la vaccination, tous les élèves âgés de plus de 12 ans pourront se faire vacciner dès le 2 septembre dans des barnums installés non loin des collèges et lycées, ou à l’intérieur de ces derniers. »
https://www.cnews.fr/france/2021-08-22/vaccination-pass-sanitaire-jean-michel-blanquer-devoile-son-plan-pour-la-rentree
Source de la vidéo :
https://youtu.be/ZTD-OZTNHws
COMMENT SE DÉFENDRE :
Loi du 4 mars 2002, dite « Loi Kouchner »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015/
======================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
« Pour accélérer le rythme de la vaccination, tous les élèves âgés de plus de 12 ans pourront se faire vacciner dès le 2 septembre dans des barnums installés non loin des collèges et lycées, ou à l’intérieur de ces derniers. »
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COMMENT SE DÉFENDRE :
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