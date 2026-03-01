BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 150. Читает Автор
Видео на Ютуб — https://youtu.be/-RqVvHlK1BA

Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:19 — Является ли Авель Прообразом Духовного Плана, Который в процессе Самосовершенствования Матерью Света через Энергии Каина стал Сифом — ОтРАжением Всевышней Матери Софии?

06:09 — Вопрос о валькириях и карнах.

09:06 — Как узнавать, всё Новое, что Будет Создано Матерью Мира в то время, когда через смартфоны будет идти опасное воздействие?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 150.

! Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-150

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
