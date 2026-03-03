BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Eclisse Selenelion e il problema dei 3 corpi 03 Marzo 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
284 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
24 views • 3 days ago

Video originale https://www.youtube.com/watch?v=-zLGwK_V6sc

ATTENZIONE NELLA SCHERMATA INIZIALE SI VEDE LA POSIZIONE DEL SOLE E LA TRAIETTORIA DELLA LUNA NON LA POSIZIONE DELLA LUNA COME SI AFFERMA. LA POSIZIONE DENOMINATA SIZIGIA OVVERO CON I 3 CORPI ALLINEATI E SOLE E LUNA SOPRA L'ORIZZONTE È AVVENUTA IN NUOVA ZELANDA

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.



Keywords
lunaterra pianaterra piattasoleeclisseselenelion
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
DHS interdicts 6 smuggling boats, apprehends 82 migrants off the coast of California

DHS interdicts 6 smuggling boats, apprehends 82 migrants off the coast of California

Laura Harris
Texas AG Ken Paxton EXPANDS ban on gender treatments for minors to include mental health providers

Texas AG Ken Paxton EXPANDS ban on gender treatments for minors to include mental health providers

Kevin Hughes
Supreme Court blocks California policy on student gender disclosure, citing parents&#8217; rights

Supreme Court blocks California policy on student gender disclosure, citing parents’ rights

Laura Harris
Why Trump Has Already Lost: The Unwinnable War and the Shattered Illusion of American Power

Why Trump Has Already Lost: The Unwinnable War and the Shattered Illusion of American Power

Mike Adams
Qatar&#8217;s LNG Blackout: A Global Energy Catastrophe Unfolds

Qatar’s LNG Blackout: A Global Energy Catastrophe Unfolds

Mike Adams
The American Mind&#8217;s Bipartisan Brainwashing Cycle

The American Mind’s Bipartisan Brainwashing Cycle

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy