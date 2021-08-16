大切なのはあなた自身の身体です

もうすぐ、注射をした人がパニックとなり、その圧力は想像を超える。そんな時が来るやもしれません。同調圧力とはさも恐ろしいものです。数が多ければ間違いも何もない。全て「数が多いから良いんだ」となるのです。あなたに聞きたい。何の為に仕事をしていますか？生活の為、生きるため、色々あるでしょうが、1番大切なのは自分自身です。これまでのゴールドスタンダードであった検査は間もなく揺らぎます。【米国CDC ₋当該ページ】NOT FOR VIRAL TESTING USE - ウイルス検査用ではありません21年末をもってPCR取り下げ【インフルエンザなどと判別が難しいため】生きている事は素晴らしい事です。強要は厚生省が認めていませんし、個人の判断であり、職場での圧力や不利益も認めていません。無症状者からの感染なども論文すらなく認められていないのです。しかしながらそれすら伝わらないのです。大人が馬鹿になるとどうしようもありません。なので、冷静に。少し長いお休みを考えても良いのではないかと思うのです。