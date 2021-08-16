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大切なのはあなた自身の身体です
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98 views • August 16, 2021
もうすぐ、注射をした人がパニックとなり、その圧力は想像を超える。そんな時が来るやもしれません。
同調圧力とはさも恐ろしいものです。
数が多ければ間違いも何もない。全て「数が多いから良いんだ」となるのです。
あなたに聞きたい。
何の為に仕事をしていますか？
生活の為、生きるため、色々あるでしょうが、
1番大切なのは自分自身です。
これまでのゴールドスタンダードであった検査は間もなく揺らぎます。
【米国CDC ₋当該ページ】NOT FOR VIRAL TESTING USE - ウイルス検査用ではありません
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-panel-primer-probes.html
21年末をもってPCR取り下げ【インフルエンザなどと判別が難しいため】
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
生きている事は素晴らしい事です。
強要は厚生省が認めていませんし、個人の判断であり、職場での圧力や不利益も認めていません。無症状者からの感染なども論文すらなく認められていないのです。しかしながらそれすら伝わらないのです。大人が馬鹿になるとどうしようもありません。
なので、冷静に。
少し長いお休みを考えても良いのではないかと思うのです。
同調圧力とはさも恐ろしいものです。
数が多ければ間違いも何もない。全て「数が多いから良いんだ」となるのです。
あなたに聞きたい。
何の為に仕事をしていますか？
生活の為、生きるため、色々あるでしょうが、
1番大切なのは自分自身です。
これまでのゴールドスタンダードであった検査は間もなく揺らぎます。
【米国CDC ₋当該ページ】NOT FOR VIRAL TESTING USE - ウイルス検査用ではありません
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-panel-primer-probes.html
21年末をもってPCR取り下げ【インフルエンザなどと判別が難しいため】
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
生きている事は素晴らしい事です。
強要は厚生省が認めていませんし、個人の判断であり、職場での圧力や不利益も認めていません。無症状者からの感染なども論文すらなく認められていないのです。しかしながらそれすら伝わらないのです。大人が馬鹿になるとどうしようもありません。
なので、冷静に。
少し長いお休みを考えても良いのではないかと思うのです。
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