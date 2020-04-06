ΜΕΤΑΞΥ 100 ΚΑΙ ΤΑΦΟΥ ΤΟ ΕΡΠΕΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ!

<<ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ>>

"ΜΕΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙ" και το φωνάζουν🤮

Μεταξύ 100 και τάφου ΤΟ ΚΟΡΩΝΑΤΟ ΕΡΠΕΤΟ

εκτόξευσε το δηλητήριό του στο... ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ...

Θρασύδειλη η κορωνάτη Εωσφορική μούμια που κανιβαλίζει με το συνάφι της τα παιδιά του κόσμου τα οποία αρπάζουν οι πραιτωριανοί της αφού τα βασανίσει πρώτα, είχε το θράσος

να μας γεμίσει διαβολικά ψέματα κι έστειλε κωδικοποιημένο

το μήνυμά της στα ερπετά όλου του πλανήτη

αλλά και στα θύματά τους🥶