Vaxxed - Del Encubrimiento a la Catástrofe

Documental sobre VACUNAS 'vaxxed', (trailer subtitulado) RETIRADO x presión lobbies realizado por el Dr. Andrew Wakefield sobre el encubrimiento que ha hecho el CDC con la vacuna trivalente MMR, escondiendo al mundo que produce autismo. El doctor Wakefield y su equipo presentan las pruebas.

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A tu hijo lo pueden acribillar con docenas y docenas de vacunas a lo largo de su vida... pero no se puede exhibir un documental que intenta dar luz a este PROGRAMA de EUGENESIA GLOBAL LEGAL.

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"Robert de Niro, co-fundador del festival neoyorquino de cine Tribeca, anunció que el polémico documental antivacunas Vaxxed había sido eliminado de la programación, después de que se registraran protestas.

. . Vaxxed fue dirigida por el activista antivacunas Andrew Wakefield y alega que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han “encubierto” el hecho de que las vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola aumentan el riesgo de autismo."