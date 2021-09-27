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27.09.2021. ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ… БОГА (Выпуск № 219 часть II (1)).
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7207 views • September 25, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:23 Апокалипсис Иоанна и наши дни. https://www.youtube.com/watch?v=PxlLJ4c3SIM.
17:58 Письмо слушателя. Кровь вакцинорованных людей.
18:03 На ухе двойника Байдена разглядели загадочный пластырь. https://www.youtube.com/shorts/9L7TSYdwc_g.
20:19 Метод Сороса: как американский миллиардер влияет на политические процессы в США и Европе. https://www.youtube.com/watch?v=0CkgsnyQ4wU.
27:21 Население России всего 70 миллионов, а не 146 млн. https://www.youtube.com/watch?v=GMqboP8niMg.
31:44 10 пророчеств Косма Этолийский. Это случится внезапно. https://www.youtube.com/watch?v=lL0L3TPgKag.
51:34 "ЖИЖА - ЭТО ПРЕДПЕЧАТЬ!" АРХИМАНДРИТ САВВА СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=hS0sPu4FgMM.
56:00 Прощает ли Бог хулу на Святого Духа, если этот грех исповедовать ? Священник Владислав Береговой. https://www.youtube.com/watch?v=HsT0_dEGUjM.
01:04:38 Письмо слушателя. Мария Шукшина.
Сегодня мы поговорим о том, что все идет по плану Бога, чтобы темные не применяли, все будет так, как хочет Бог (например, не все планы Сороса смогли воплотиться в жизнь). Также поговорим о различных ковидных ограничениях, узнаем, что людей не так много, как нам говорят. Послушаем 10 пророчеств Космы Этолийского. Узнаем, что такое «предпечать». Узнаем, что хула Духа Святого – это сознательное сопротивление ИСТИНЕ.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:23 Апокалипсис Иоанна и наши дни. https://www.youtube.com/watch?v=PxlLJ4c3SIM.
17:58 Письмо слушателя. Кровь вакцинорованных людей.
18:03 На ухе двойника Байдена разглядели загадочный пластырь. https://www.youtube.com/shorts/9L7TSYdwc_g.
20:19 Метод Сороса: как американский миллиардер влияет на политические процессы в США и Европе. https://www.youtube.com/watch?v=0CkgsnyQ4wU.
27:21 Население России всего 70 миллионов, а не 146 млн. https://www.youtube.com/watch?v=GMqboP8niMg.
31:44 10 пророчеств Косма Этолийский. Это случится внезапно. https://www.youtube.com/watch?v=lL0L3TPgKag.
51:34 "ЖИЖА - ЭТО ПРЕДПЕЧАТЬ!" АРХИМАНДРИТ САВВА СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=hS0sPu4FgMM.
56:00 Прощает ли Бог хулу на Святого Духа, если этот грех исповедовать ? Священник Владислав Береговой. https://www.youtube.com/watch?v=HsT0_dEGUjM.
01:04:38 Письмо слушателя. Мария Шукшина.
Сегодня мы поговорим о том, что все идет по плану Бога, чтобы темные не применяли, все будет так, как хочет Бог (например, не все планы Сороса смогли воплотиться в жизнь). Также поговорим о различных ковидных ограничениях, узнаем, что людей не так много, как нам говорят. Послушаем 10 пророчеств Космы Этолийского. Узнаем, что такое «предпечать». Узнаем, что хула Духа Святого – это сознательное сопротивление ИСТИНЕ.
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