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¿Crees en las mentiras? ¿Porque la gran mayoría de las personas tiene un velo y no puede ver?
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328 views • November 30, 2020
Quizás esta es la explicación mas impactante de todos los videos que usted pudiese encontrar en la web. Citando a los profetas, aplicando la gematría de las palabras en hebreo, y poniendo en contexto la advertencia de nuestro Padre acerca de Amalek, presentamos esta perla escondida muy necesaria en este tiempo para todos aquellos que están en negación, miedo, pánico, estrés, sin esperanza y probablemente sin Di-s. Toda la gloria para el Creador del Universo. BH
Traducción simultánea al Español.
Todos los créditos al Creador del Universo y al ministerio Atzmut a cargo del Rabino Alon Anavá en la ciudad de Tzfat, Israel.
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