25RCB Vi intervjuar Anders Klarström, Sverigedemokraternas första partiordförande om boken Prima Victoria

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Anders Klarström. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01

1) Intro, Anders Klarström i Nattcafe 1989

2) Anders Klarström som var Sverigedemokraternas partiledare under åren 1989-1995 har sedan han klev av scenen varit helt tyst i det offentliga rummet. Under hans frånvaro har andra oemotsagt gjort anspråk på att förmedla Sverigedemokraternas historia. Under intervjun bemöter Anders kritiken och ger sin version om hur det egentligen gick till under Sverigedemokraternas första stormiga år.

3) Motståndssånger, Vackert är landet

4) Anders Klarström håller tal i Trollhättan 1993