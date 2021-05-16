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WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM - Denmark Part 3 [15.05.2021]
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80 views • May 16, 2021
Jeg er FRITAGET APP/WEB: https://fritaget.fbf.one/
Men In Black, Denmark 11 maj 2021 - WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM
På lørdag demonstreres der for frihed verden over, med deltagelse af 60+ lande.
Tag din frihed under armen og kom på Rådhuspladsen. Vær med til at repræsentere et fælles Danmark, som står sammen, imod uretfærdighed og krænkelse af menneskets rettigheder; ikke kun i Danmark, men i solidaritet med folk som kæmper for deres frihedsrettigheder verden over.
Vanen tro, går vi march klokken 19:00 - dog som et begravelsesoptog.
Vi kommer blandt andet forbi Palæstinas plads på ruten, hvor vi også vil vise vores solidaritet med det palæstinensiske folk og den tragiske behandling de går igennem. Dette er en demo for frihed og menneskerettigheder; imod storpolitiske interesser som splitter mennesker.
MOBILEPAY/ SAMMENSKUDSGILDE
9842NE
Begivenhed : https://bit.ly/33Jll8p
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
Men In Black, Denmark 13 maj 2021 18:28
EN GANG FOR ALLE!
Men In Black Denmark er en folkelig bevægelse og en platform for folk der gerne vil et alternativt samfund, hvor elitens frygt og opdelende politiker, ikke skal være styrende.
Vi støtter aldrig nogen regeringer eller politiske organisationer, som har bidraget/bidrager til, at skabe de problemer vi har i dag. Hverken herhjemme eller i udlandet.
Derfor vælger vi ikke side i nogen konflikt, når vi sætter fokus på palæstinensere der lider under bomber, og heller ikke når vi sætter fokus på den israelske befolkning, der som foregangsland er tvunget til at leve med vaccination og vaccinepas, kontrol og overvågning.
Som apolitisk organisation vil vi netop vise at man kan holde begge folk på alle sider af en konflikt og stadig være imod den splittelse og armod, som politikerne og eliten forårsager.
Vi nægter at bidrage til polariseringen af befolkninger, der lider under en konflikt. Vi spiller ikke efter Elitens pibe og nægter at lade os styre af frygt og manipulation.
Ægte medmenneskelighed er en svær balancegang i en verden præget af manipulation og løgne. Ingen skal nogensinde forfalde til at hylde bomber mod NOGEN befolkninger.
FUCK HØJREFLØJEN
FUCK VENSTREFLØJEN
FUCK ALLE REGERINGER
VI ER FOLKET OG KUN MED FOLKET!
https://www.facebook.com/events/303100951530864/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/303100951530864/
Men In Black, Denmark - Kom til begravelsesoptog på lørdag
Vores friheder er lige så stille ved at blive taget fra os. Det sker i små skridt og på en måde, så de fleste accepterer at give køb på nogle friheder, for at få andre af dem tilbage.
Dette markerer vi med et begravelsesoptog, som skal bevidstgøre om de rettigheder, som de fleste tager for givet.
Hver generation skal kæmpe for de værdier som de gerne vil have skal gælde for samfundet. Siger vi ikke fra, når vores rettigheder bliver tager fra os, tror magthaverne at de kan skubbe grænsen længere og længere.
Vi har FÅET NOK! Og opfordrer jer alle til at SIGE FRA i fællesskab.
På lørdag 15. Maj.
Optoget starter kl 19:00 fra Rådhuspladsen.
FUCK VENSTREFLØJEN!
FUCK HØJREFLØJEN!!
VI ER FOLKET!!!
https://www.facebook.com/104960441491640/photos/gm.318889673285325/186994386621578/
Men In Black, Denmark 11 maj 2021 - WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM
På lørdag demonstreres der for frihed verden over, med deltagelse af 60+ lande.
Tag din frihed under armen og kom på Rådhuspladsen. Vær med til at repræsentere et fælles Danmark, som står sammen, imod uretfærdighed og krænkelse af menneskets rettigheder; ikke kun i Danmark, men i solidaritet med folk som kæmper for deres frihedsrettigheder verden over.
Vanen tro, går vi march klokken 19:00 - dog som et begravelsesoptog.
Vi kommer blandt andet forbi Palæstinas plads på ruten, hvor vi også vil vise vores solidaritet med det palæstinensiske folk og den tragiske behandling de går igennem. Dette er en demo for frihed og menneskerettigheder; imod storpolitiske interesser som splitter mennesker.
MOBILEPAY/ SAMMENSKUDSGILDE
9842NE
Begivenhed : https://bit.ly/33Jll8p
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
Men In Black, Denmark 13 maj 2021 18:28
EN GANG FOR ALLE!
Men In Black Denmark er en folkelig bevægelse og en platform for folk der gerne vil et alternativt samfund, hvor elitens frygt og opdelende politiker, ikke skal være styrende.
Vi støtter aldrig nogen regeringer eller politiske organisationer, som har bidraget/bidrager til, at skabe de problemer vi har i dag. Hverken herhjemme eller i udlandet.
Derfor vælger vi ikke side i nogen konflikt, når vi sætter fokus på palæstinensere der lider under bomber, og heller ikke når vi sætter fokus på den israelske befolkning, der som foregangsland er tvunget til at leve med vaccination og vaccinepas, kontrol og overvågning.
Som apolitisk organisation vil vi netop vise at man kan holde begge folk på alle sider af en konflikt og stadig være imod den splittelse og armod, som politikerne og eliten forårsager.
Vi nægter at bidrage til polariseringen af befolkninger, der lider under en konflikt. Vi spiller ikke efter Elitens pibe og nægter at lade os styre af frygt og manipulation.
Ægte medmenneskelighed er en svær balancegang i en verden præget af manipulation og løgne. Ingen skal nogensinde forfalde til at hylde bomber mod NOGEN befolkninger.
FUCK HØJREFLØJEN
FUCK VENSTREFLØJEN
FUCK ALLE REGERINGER
VI ER FOLKET OG KUN MED FOLKET!
https://www.facebook.com/events/303100951530864/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/303100951530864/
Men In Black, Denmark - Kom til begravelsesoptog på lørdag
Vores friheder er lige så stille ved at blive taget fra os. Det sker i små skridt og på en måde, så de fleste accepterer at give køb på nogle friheder, for at få andre af dem tilbage.
Dette markerer vi med et begravelsesoptog, som skal bevidstgøre om de rettigheder, som de fleste tager for givet.
Hver generation skal kæmpe for de værdier som de gerne vil have skal gælde for samfundet. Siger vi ikke fra, når vores rettigheder bliver tager fra os, tror magthaverne at de kan skubbe grænsen længere og længere.
Vi har FÅET NOK! Og opfordrer jer alle til at SIGE FRA i fællesskab.
På lørdag 15. Maj.
Optoget starter kl 19:00 fra Rådhuspladsen.
FUCK VENSTREFLØJEN!
FUCK HØJREFLØJEN!!
VI ER FOLKET!!!
https://www.facebook.com/104960441491640/photos/gm.318889673285325/186994386621578/
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