© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«Ο εγκέφαλος είναι το μελλοντικό πεδίο μάχης» - James Giordano
Follow
0
Share
Report
23 views • January 28, 2022
«Δείτε τη δύναμη που παρέχουν τα εργαλεία και οι τεχνικές κατανόησης των επιστημών του εγκεφάλου.
Bλέπουμε επίσης τη χρήση των βιολογικών δεδομένων ως ένα αξιόλογο όπλο.
Να διαχειρίζομαι τα βιολογικά δεδομένα¸ ετσι ώστε να μπορώ στη συνέχεια να βάλω στο ατομικό σας ιατρικό ιστορικό ανεπαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεση σας, για το αν είστε άρρωστοι ή όχι.
Να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σας φέρονται.
Να επηρεάσω το πως αντιμετωπίζεστε σε θέματα ασφάλισης, περίθαλψης, ικανότητας για στρατιωτική θητεία.
Αλλάζοντας αυτές τις πληροφορίες - αλλάζοντας αυτά τα δεδομένα, παρατείνοντας αυτά τα δεδομένα,ουσιαστικά άλλαξα την υπόσταση σας.
Και μπορώ να το κάνω αυτό με πολύ λεπτούς και ύπουλους τρόπους.» - James Giordano
__
Απόσπασμα ομιλίας του Dr James Giordano της DARPA. Η ομιλία έγινε στις 25/09/2018 στο Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point.
Ολόκληρη η ομιλία εδώ : https://youtu.be/N02SK9yd60s
Bλέπουμε επίσης τη χρήση των βιολογικών δεδομένων ως ένα αξιόλογο όπλο.
Να διαχειρίζομαι τα βιολογικά δεδομένα¸ ετσι ώστε να μπορώ στη συνέχεια να βάλω στο ατομικό σας ιατρικό ιστορικό ανεπαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεση σας, για το αν είστε άρρωστοι ή όχι.
Να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σας φέρονται.
Να επηρεάσω το πως αντιμετωπίζεστε σε θέματα ασφάλισης, περίθαλψης, ικανότητας για στρατιωτική θητεία.
Αλλάζοντας αυτές τις πληροφορίες - αλλάζοντας αυτά τα δεδομένα, παρατείνοντας αυτά τα δεδομένα,ουσιαστικά άλλαξα την υπόσταση σας.
Και μπορώ να το κάνω αυτό με πολύ λεπτούς και ύπουλους τρόπους.» - James Giordano
__
Απόσπασμα ομιλίας του Dr James Giordano της DARPA. Η ομιλία έγινε στις 25/09/2018 στο Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point.
Ολόκληρη η ομιλία εδώ : https://youtu.be/N02SK9yd60s
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.