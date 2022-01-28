«Ο εγκέφαλος είναι το μελλοντικό πεδίο μάχης» - James Giordano

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23 views • January 28, 2022



Bλέπουμε επίσης τη χρήση των βιολογικών δεδομένων ως ένα αξιόλογο όπλο.

Να διαχειρίζομαι τα βιολογικά δεδομένα¸ ετσι ώστε να μπορώ στη συνέχεια να βάλω στο ατομικό σας ιατρικό ιστορικό ανεπαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεση σας, για το αν είστε άρρωστοι ή όχι.

Να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σας φέρονται.

Να επηρεάσω το πως αντιμετωπίζεστε σε θέματα ασφάλισης, περίθαλψης, ικανότητας για στρατιωτική θητεία.

Αλλάζοντας αυτές τις πληροφορίες - αλλάζοντας αυτά τα δεδομένα, παρατείνοντας αυτά τα δεδομένα,ουσιαστικά άλλαξα την υπόσταση σας.

Και μπορώ να το κάνω αυτό με πολύ λεπτούς και ύπουλους τρόπους.» - James Giordano



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Απόσπασμα ομιλίας του Dr James Giordano της DARPA. Η ομιλία έγινε στις 25/09/2018 στο Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point.

Ολόκληρη η ομιλία εδώ : «Δείτε τη δύναμη που παρέχουν τα εργαλεία και οι τεχνικές κατανόησης των επιστημών του εγκεφάλου.Bλέπουμε επίσης τη χρήση των βιολογικών δεδομένων ως ένα αξιόλογο όπλο.Να διαχειρίζομαι τα βιολογικά δεδομένα¸ ετσι ώστε να μπορώ στη συνέχεια να βάλω στο ατομικό σας ιατρικό ιστορικό ανεπαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεση σας, για το αν είστε άρρωστοι ή όχι.Να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σας φέρονται.Να επηρεάσω το πως αντιμετωπίζεστε σε θέματα ασφάλισης, περίθαλψης, ικανότητας για στρατιωτική θητεία.Αλλάζοντας αυτές τις πληροφορίες - αλλάζοντας αυτά τα δεδομένα, παρατείνοντας αυτά τα δεδομένα,ουσιαστικά άλλαξα την υπόσταση σας.Και μπορώ να το κάνω αυτό με πολύ λεπτούς και ύπουλους τρόπους.» - James Giordano__Απόσπασμα ομιλίας του Dr James Giordano της DARPA. Η ομιλία έγινε στις 25/09/2018 στο Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point.Ολόκληρη η ομιλία εδώ : https://youtu.be/N02SK9yd60s Keywords 4irgreat resetoaskhths

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