ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 23ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

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«Ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα» ήταν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του άτυχου 23χρονου φοιτητή που έφυγε ξαφνικά ενώ έκανε μπάνια στη Σίφνο. «Τα ευρήματα αυτά από μόνα τους δεν οδηγούν σε ένα συμπέρασμα», πάντως είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων μιλώντας στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», δίνοντας τις δικές του εκτιμήσεις.