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PRO СВЕТ. Борис и Инга Гринблат
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129 views • January 12, 2022
Борис и Инга Гринблат о текущем времени, сегрегации, подмене понятий, ответственности, медицине, гражданском активизме и честности с собой.
Времена не меняются, меняется выбор.
Кто-то долго молчит и боится улучшить свой век.
Кто-то хочет любви, жить из сердца, жить в радости, мира добиться,
Ну а кто-то давно позабыл, что он вольный внутри человек.
Может всё же пора всем и разом сейчас пробудиться
И почувствовать силу свою, мощь внутри, правды свет?
Может не просто так в этом мире пришлось всем нам здесь воплотиться?
Значит нам и пора поменять тьму на истинный внутренний свет.
Страничка Бориса и Инги в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat
Музыкальное сопровождение Песня «Крылья» слова и музыка Анастасия Буевская https://www.instagram.com/abuevskaya/
PRO СВЕТ ✨ в Инстаграм https://instagram.com/_pro.svet
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• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Времена не меняются, меняется выбор.
Кто-то долго молчит и боится улучшить свой век.
Кто-то хочет любви, жить из сердца, жить в радости, мира добиться,
Ну а кто-то давно позабыл, что он вольный внутри человек.
Может всё же пора всем и разом сейчас пробудиться
И почувствовать силу свою, мощь внутри, правды свет?
Может не просто так в этом мире пришлось всем нам здесь воплотиться?
Значит нам и пора поменять тьму на истинный внутренний свет.
Страничка Бориса и Инги в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat
Музыкальное сопровождение Песня «Крылья» слова и музыка Анастасия Буевская https://www.instagram.com/abuevskaya/
PRO СВЕТ ✨ в Инстаграм https://instagram.com/_pro.svet
Материалы в тему
• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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