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Κασιδιάρης και Ναύαρχος Παναγιωτόπουλος για την ελληνοτουρκική κρίση.
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30 views • July 29, 2020
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για το σχέδιο εκχώρησης του ελληνικού ορυκτού πλούτου μέσω μυστικής διπλωματίας! Ο Μητσοτάκης έχει συμφωνήσει να σταματήσει η εκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης! Η προδοσία της Νέας Δημοκρατίας προ των πυλών.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης σχολιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις και αναλύει το στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας. Παρεμβαίνει τηλεφωνικά ο Ναύαρχος Παναγιωτόπουλος και εστιάζει στις γεωπολιτικές και επιχειρησιακές πτυχές της ελληνοτουρκικής κρίσης.
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα, το μοναδικό πολιτικό κόμμα που αγωνίζεται για μία ελεύθερη Ελλάδα, απέκτησε την δική του εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 22.00 στον τηλεοπτικό σταθμό Europe-One της Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω του καναλιού του Ηλία Κασιδιάρη στο Youtube.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης σχολιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις και αναλύει το στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας. Παρεμβαίνει τηλεφωνικά ο Ναύαρχος Παναγιωτόπουλος και εστιάζει στις γεωπολιτικές και επιχειρησιακές πτυχές της ελληνοτουρκικής κρίσης.
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα, το μοναδικό πολιτικό κόμμα που αγωνίζεται για μία ελεύθερη Ελλάδα, απέκτησε την δική του εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 22.00 στον τηλεοπτικό σταθμό Europe-One της Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω του καναλιού του Ηλία Κασιδιάρη στο Youtube.
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