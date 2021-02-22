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Police looting a store - Полицията ограбва магазин
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64 views • February 22, 2021
February 5th, 2021
https://stamat.org/
Policemen plunder and loot a store to look as if it was done by peaceful protestors.
Полицаите ограбват и плячкосват магазин, за да изглеждат така, сякаш това е направено от мирни протестиращи.
The Police force represents the tool through which the Masonic Governments, ruled by the Ancient Secret Lodge of the Illuminati, enslave and instill fear and obedience in the Hearts of ordinary Humans!
Полицейските сили представляват машата, чрез която Масонските Правителства, владяни от Древната Тайна Ложа на Илюминатите, поробват и всяват страх и подчинение в Сърцата на обикновените Човеци!
THERE IS NO CORONAVIRUS! Pandemic does NOT EXIST! What is happening is the installation of the NEW WORLD ORDER - THE TYRANNY OF POSTHUMANISM, or the WORLD COMMUNISM, by the Ancient Secret Lodge of the Illuminati! PATHOGENIC VIRUSES DO NOT EXIST! The "GERM theory" is the biggest FRAUD IN MEDICINE AND THE MOST CRUEL CRIME AGAINST HUMANITY! Study Dr. HAMER'S GERMAN NEW MEDICINE, as well as the research of Dr. STEFAN LANKA! All diseases that are not caused by poisoning originate from the Psyche! The harmful diet leading to chronic diseases, as well as the STRESS, PANIC and FEAR PSYCHOSIS, propagated by the mass media, supported by microwave radiation EVERYWHERE around us, including the 5G networks operating at 60GHz, cause. bronchitis, pneumonia, etc., killing humans, which the Medical Establishment claims to have died from the non-existent Coronavirus! The Illuminati use the non-existent imaginary "viruses" to spread fear psychosis in all of us, in order voluntarily to give up our FREEDOMS! Non-existent "viruses" will completely replace wars, as they totally subdue the indoctrinated with lies civilized Humans!
НЯМА НИКАКЪВ КОРОНАВИРУС! ПАНДЕМИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА! Това, което се случва е инсталирането на НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД – ТИРАНИЯТА НА ПОСТХУМАНИЗМА, известен още като СВЕТОВЕН КОМУНИЗЪМ, от Древната Тайна Ложа на Илюминатите! БОЛЕСТОТВОРНИ ВИРУСИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! "Микробната теория" е най-голямата ИЗМАМА В МЕДИЦИНАТА И НАЙ-ЖЕСТОКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Изучавайте ГЕРМАНСКАТА НОВА МЕДИЦИНА на Д-р ХАМЕР, както и изследванията на Д-р ЩЕФАН ЛАНКА! Всички болести, които не са причинени от отравяне, са на ПСИХИЧНА основа! Вредната диета, водеща до хронични заболявания, както и СТРЕСЪТ, ПАНИКАТА и СТРАХОВАТА ПСИХОЗА, разпръсквани от масмултимедиите, подкрепени от микровълновата радиация НАВСЯКЪДЕ около нас, включително и от 5G мрежите, работещи на 60GHz, причиняват т. нар. "ГРИП", ангините, бронхитите, пневмониите и т.н., убиващи Човеците, за които СЕГА Медицинската върхушка твърди, че са починали от несъществуващия "Коронавирус"! Илюминатите използват несъществуващите и измислени от тях "вируси", за да всяват страхова психоза в цялото Човечество и то доброволно да се откаже от СВОБОДИТЕ СИ! Несъществуващите „вируси“ изцяло ще заменят войните, тъй като подчиняват напълно индоктринираните в лъжи цивилизовани!
https://stamat.org/
Policemen plunder and loot a store to look as if it was done by peaceful protestors.
Полицаите ограбват и плячкосват магазин, за да изглеждат така, сякаш това е направено от мирни протестиращи.
The Police force represents the tool through which the Masonic Governments, ruled by the Ancient Secret Lodge of the Illuminati, enslave and instill fear and obedience in the Hearts of ordinary Humans!
Полицейските сили представляват машата, чрез която Масонските Правителства, владяни от Древната Тайна Ложа на Илюминатите, поробват и всяват страх и подчинение в Сърцата на обикновените Човеци!
THERE IS NO CORONAVIRUS! Pandemic does NOT EXIST! What is happening is the installation of the NEW WORLD ORDER - THE TYRANNY OF POSTHUMANISM, or the WORLD COMMUNISM, by the Ancient Secret Lodge of the Illuminati! PATHOGENIC VIRUSES DO NOT EXIST! The "GERM theory" is the biggest FRAUD IN MEDICINE AND THE MOST CRUEL CRIME AGAINST HUMANITY! Study Dr. HAMER'S GERMAN NEW MEDICINE, as well as the research of Dr. STEFAN LANKA! All diseases that are not caused by poisoning originate from the Psyche! The harmful diet leading to chronic diseases, as well as the STRESS, PANIC and FEAR PSYCHOSIS, propagated by the mass media, supported by microwave radiation EVERYWHERE around us, including the 5G networks operating at 60GHz, cause. bronchitis, pneumonia, etc., killing humans, which the Medical Establishment claims to have died from the non-existent Coronavirus! The Illuminati use the non-existent imaginary "viruses" to spread fear psychosis in all of us, in order voluntarily to give up our FREEDOMS! Non-existent "viruses" will completely replace wars, as they totally subdue the indoctrinated with lies civilized Humans!
НЯМА НИКАКЪВ КОРОНАВИРУС! ПАНДЕМИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА! Това, което се случва е инсталирането на НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД – ТИРАНИЯТА НА ПОСТХУМАНИЗМА, известен още като СВЕТОВЕН КОМУНИЗЪМ, от Древната Тайна Ложа на Илюминатите! БОЛЕСТОТВОРНИ ВИРУСИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! "Микробната теория" е най-голямата ИЗМАМА В МЕДИЦИНАТА И НАЙ-ЖЕСТОКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Изучавайте ГЕРМАНСКАТА НОВА МЕДИЦИНА на Д-р ХАМЕР, както и изследванията на Д-р ЩЕФАН ЛАНКА! Всички болести, които не са причинени от отравяне, са на ПСИХИЧНА основа! Вредната диета, водеща до хронични заболявания, както и СТРЕСЪТ, ПАНИКАТА и СТРАХОВАТА ПСИХОЗА, разпръсквани от масмултимедиите, подкрепени от микровълновата радиация НАВСЯКЪДЕ около нас, включително и от 5G мрежите, работещи на 60GHz, причиняват т. нар. "ГРИП", ангините, бронхитите, пневмониите и т.н., убиващи Човеците, за които СЕГА Медицинската върхушка твърди, че са починали от несъществуващия "Коронавирус"! Илюминатите използват несъществуващите и измислени от тях "вируси", за да всяват страхова психоза в цялото Човечество и то доброволно да се откаже от СВОБОДИТЕ СИ! Несъществуващите „вируси“ изцяло ще заменят войните, тъй като подчиняват напълно индоктринираните в лъжи цивилизовани!
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