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π.Νικόλαος Μανώλης, Ο μακαριστός γέρ. Αγάθων, όπως τον γνώρισα
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155 views • February 07, 2021
π.Νικόλαος Μανώλης, Ο μακαριστός γέρ. Αγάθων, όπως τον γνώρισα
Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Σέ μιά ἐποχή ἀδικίας καί γενικῆς ἀσέβειας προσπαθοῦμε νά παρουσιάσουμε τόν κατά Χριστόν ἄνθρωπο, τόν δάσκαλο τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί τῆς ἡσυχίας.
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά, στίς 7/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Προβλήθηκε διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΙΣτ΄ Ματθαίου, 7 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ὁ μακαριστός γέρ. Ἀγάθων, ὅπως τόν γνώρισα».
Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Σέ μιά ἐποχή ἀδικίας καί γενικῆς ἀσέβειας προσπαθοῦμε νά παρουσιάσουμε τόν κατά Χριστόν ἄνθρωπο, τόν δάσκαλο τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί τῆς ἡσυχίας.
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά, στίς 7/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Προβλήθηκε διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΙΣτ΄ Ματθαίου, 7 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ὁ μακαριστός γέρ. Ἀγάθων, ὅπως τόν γνώρισα».
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