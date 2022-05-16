Knock - Louis Jouvet - 1951

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70 ans après ce film n'a rien perdu de sa force ! L'époque actuelle le confirme, où nous voyons l'évolution de cette logique "médicale" où l'intérêt du "malade" le cède à celui des pharmas...
Quelques citations :
« Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. »
« La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. » « Les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. »
« Avec votre méthode, l'intérêt du malade ne serait pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin ? »
En 2020 : Tout bien portant est un malade qui ... sera confiné !