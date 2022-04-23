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Claude Gélinas discute avec Dominic Henrry Saad Nagy, en République dominicaine
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0 view • April 23, 2022
En ce vendredi, 22 avril 2022, j'ai le plaisir de discuter avec Dominic Henrry Saad Nagy qui habite une maison qu'il a bâti par lui-même, à quelques 15 minutes de belles plages de Punta Rucia, à Estero Hondo en République dominicaine.
Ce Québécois habitant dans les Caraïbes nous explique où il en est rendu dans son projet de vie mais aussi, comment d'autres Québécois pourraient vivre dans le Sud, même dans un scénario de budget plus limité.
Ça fait partie des options qui existent et ça me semble opportun d'en parler, alors que le climat politico-sanitaire du Québec semble vouloir demeurer limitatif.
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Pour suivre Dominic Henrry Saad Nagy, voici les liens vers ses profils:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070634589318
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCM9tudwTfHdmvSCI7kxKaeA/videos
Odysee: https://odysee.com/@RadioconscienceAthanael:2?view=content
--
J'ai besoin de vous pour continuer à expliquer ce qui se passe, réellement.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/aidez-moi-a-informer-en-conscience
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R = "Claude"
Sans vous, rien n'est possible.
--
Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3819
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9-uGfwFwNf8
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Ce Québécois habitant dans les Caraïbes nous explique où il en est rendu dans son projet de vie mais aussi, comment d'autres Québécois pourraient vivre dans le Sud, même dans un scénario de budget plus limité.
Ça fait partie des options qui existent et ça me semble opportun d'en parler, alors que le climat politico-sanitaire du Québec semble vouloir demeurer limitatif.
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Pour suivre Dominic Henrry Saad Nagy, voici les liens vers ses profils:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070634589318
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