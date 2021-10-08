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08.10.2021. Австралия. Ларчик просто открывался. (Выпуск № 221 часть I (1)).
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8876 views • October 08, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:10 ИЗ ЗА ВАКЦИНАЦИИ НАЧАЛАСЬ ЖЕСТЬ В АВСТРАЛИИ! Страшная Правда о том что нас ждёт ЭТОЙ ЗИМОЙ! https://www.youtube.com/watch?v=Ic5PTxl8tSA.
25:45 Калифорния - принудительные уколы ДЕТЕЙ! https://www.youtube.com/watch?v=C7xu8u36wUA.
32:26 Мастер и Маргарита | 4 Серия. https://www.youtube.com/watch?v=LKdAFlPkBas&;list=PLaw0Yv2GH8P9Th1pv3zJA2vWybtr-o_H1&index=4.
38:32 Дикие НОВОСТИ письмо из Австралии и Италии что происходит ?//Америка народ жизнь американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=cI0QO6Dlr18.
52:18 В Козульке за лето пропали без вести 18 человек. https://www.youtube.com/watch?v=KWSu3owZGjQ.
01:00:05 У них больше нет тормозов. Как хозяева ВОЗ 20 лет шли к своей цели. О. Четверикова. Д. Перетолчин. https://www.youtube.com/watch?v=OZ9sRoSrrzA.
01:07:54 Щит и меч 3 серия (военный, реж. Владимир Басов, 1967 г.). https://www.youtube.com/watch?v=x6Ct6EnGk40.
01:15:37 У них больше нет тормозов. Как хозяева ВОЗ 20 лет шли к своей цели. О. Четверикова. Д. Перетолчин. https://www.youtube.com/watch?v=OZ9sRoSrrzA.
01:21:05 Мы не понимаем, что вокруг нас происходит! Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский. https://www.youtube.com/watch?v=XO7p88N-3tQ.
Сегодня мы обсудим тревожные новости из Австралии, узнаем, что происходит в США и Италии. Поговорим о том, кому и для чего выгодна нынешняя, повсеместная, всеобщая вакцинация. Также послушаем Августина, епископа Городецкого.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:10 ИЗ ЗА ВАКЦИНАЦИИ НАЧАЛАСЬ ЖЕСТЬ В АВСТРАЛИИ! Страшная Правда о том что нас ждёт ЭТОЙ ЗИМОЙ! https://www.youtube.com/watch?v=Ic5PTxl8tSA.
25:45 Калифорния - принудительные уколы ДЕТЕЙ! https://www.youtube.com/watch?v=C7xu8u36wUA.
32:26 Мастер и Маргарита | 4 Серия. https://www.youtube.com/watch?v=LKdAFlPkBas&;list=PLaw0Yv2GH8P9Th1pv3zJA2vWybtr-o_H1&index=4.
38:32 Дикие НОВОСТИ письмо из Австралии и Италии что происходит ?//Америка народ жизнь американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=cI0QO6Dlr18.
52:18 В Козульке за лето пропали без вести 18 человек. https://www.youtube.com/watch?v=KWSu3owZGjQ.
01:00:05 У них больше нет тормозов. Как хозяева ВОЗ 20 лет шли к своей цели. О. Четверикова. Д. Перетолчин. https://www.youtube.com/watch?v=OZ9sRoSrrzA.
01:07:54 Щит и меч 3 серия (военный, реж. Владимир Басов, 1967 г.). https://www.youtube.com/watch?v=x6Ct6EnGk40.
01:15:37 У них больше нет тормозов. Как хозяева ВОЗ 20 лет шли к своей цели. О. Четверикова. Д. Перетолчин. https://www.youtube.com/watch?v=OZ9sRoSrrzA.
01:21:05 Мы не понимаем, что вокруг нас происходит! Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский. https://www.youtube.com/watch?v=XO7p88N-3tQ.
Сегодня мы обсудим тревожные новости из Австралии, узнаем, что происходит в США и Италии. Поговорим о том, кому и для чего выгодна нынешняя, повсеместная, всеобщая вакцинация. Также послушаем Августина, епископа Городецкого.
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