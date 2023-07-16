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Wir brauchen Lösungen um wieder souverän zu werden - Podiumsdiskussion Part 2
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Wir brauchen Lösungen um wieder souverän zu werden – Das Buch Exhabitus von Don Icon zeigt uns Wege!

alle Links: https://mywakenews.wordpress.com/2023/07/08/wir-brauchen-losungen-um-wieder-souveran-zu-werden-das-buch-exhabitus-von-don-icon-zeigt-uns-wege/


Dies ist der zweite Teil der Veranstaltung mit der Podiumsdiskussion:

Wir brauchen Lösungen um wieder souverän zu werden - Podiumsdiskussion Part 2

Bitte auch hier anschauen, abonnieren, wir brauchen jede Menge Views/Clicks, damit wir dort mehr hochladen können auf dieser alternativen-Videoplattform!

https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=4b53f94a9

https://www.bitchute.com/video/ynxFjzmSos7N/



Hier geht es zum Ersten Teil, dem Vortrag von Don Icon:

https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=18093b508

https://www.brighteon.com/bf73f55b-9578-489b-9ca1-698f68fa8786


Corona-Schwindel-T-Shirts: Nur für Mutige! Aktions-T-Shirt CORONA-SCHWINDEL NEIN! zu MASKENZWANG und DIKTATUR, in braun mit gelber Aufschrift und in gelb mit schwarzer Aufschrift!

https://laufteufel.1a-shops.eu/

Direktlink zu braunem T-Shirt: https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287612&subid=287612

Direktlink zu gelben T-Shirt: https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287611&subid=287611


Hinweis: ACHTUNG ZENSUR! https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/

YouTube hat unseren Hauptkanal wecknachricht am 31.10.2019, sowie den Kanal WakeNewsTV gelöscht! Bitte unsere Ausweichkanäle nutzen!

https://www.youtube.com/user/WakeNewsRadio wird von Löschung bedroht, daher laden wir da nichts mehr hoch - sie haben grosse Angst vor uns Aufklärern!


Bitte abonniert uns:


https://www.wakenews.tv


https://www.bitchute.com/channel/wakenewsradiotv/


Wake News Radio/TV

jetzt mit neuem Kanal bei:

Telegram – bitte alle abonnieren!

Achtung! Neuer Kanal ab 05.07.2023

https://t.me/WakeNewsRadioTV

Hier laden wir im Moment auch viele ältere Beiträge hoch, die durch Löschungen unserer ehemaligen hochfrequentierten Kanäle bei YouTube (wecknachricht/WakeNewsTV) verloren gegangen sind! Bitte immer wieder vorbeischauen und uns bei telegram abonnieren! Vielen Dank!


A C H T U N G! – W I C H T I G E I N F O R M A T I O N!

https://www.wakenews.net/spenden/

via PayPal: [email protected]

Bitte unterstützt uns!

Das Postfach wurde uns gesperrt!

Die Wake News Collection http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=978bfa700

alle Links auf dieser Seite: http://www.wakenews.net/spenden/


Bestellungen von T-Shirts/Kappen/Westen/Hoodies/Fliegerjacken/Outdoorhosen von Wake News: http://www.laufteufel.de/ und unseren neuen Aufkleber/Sticker: http://www.wakenews.net/werbemittel/


Twitter-Alternative, dort sind wir gesperrt!: https://gettr.com/user/wakenews

Facebook (Nutzer generierte Seite) https://www.facebook.com/pages/Wake-News/214657845272429


Music: "Estéban 1"

Music: Alwin IRB Intro

Music: Producer Dan (D-MotionProductions)


Produktion: Wake News Radio/TV http://wakenews.net/ https://www.wakenews.tv Disclaimer: "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit,

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doniconexhabitus
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