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Wir brauchen Lösungen um wieder souverän zu werden – Das Buch Exhabitus von Don Icon zeigt uns Wege!

alle Links: https://mywakenews.wordpress.com/2023/07/08/wir-brauchen-losungen-um-wieder-souveran-zu-werden-das-buch-exhabitus-von-don-icon-zeigt-uns-wege/





Dies ist der zweite Teil der Veranstaltung mit der Podiumsdiskussion:

Wir brauchen Lösungen um wieder souverän zu werden - Podiumsdiskussion Part 2

Bitte auch hier anschauen, abonnieren, wir brauchen jede Menge Views/Clicks, damit wir dort mehr hochladen können auf dieser alternativen-Videoplattform!

https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=4b53f94a9



https://www.bitchute.com/video/ynxFjzmSos7N/









Hier geht es zum Ersten Teil, dem Vortrag von Don Icon:

https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=18093b508

https://www.brighteon.com/bf73f55b-9578-489b-9ca1-698f68fa8786





Corona-Schwindel-T-Shirts: Nur für Mutige! Aktions-T-Shirt CORONA-SCHWINDEL NEIN! zu MASKENZWANG und DIKTATUR, in braun mit gelber Aufschrift und in gelb mit schwarzer Aufschrift!

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Direktlink zu gelben T-Shirt: https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287611&subid=287611





Hinweis: ACHTUNG ZENSUR! https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/

YouTube hat unseren Hauptkanal wecknachricht am 31.10.2019, sowie den Kanal WakeNewsTV gelöscht! Bitte unsere Ausweichkanäle nutzen!

https://www.youtube.com/user/WakeNewsRadio wird von Löschung bedroht, daher laden wir da nichts mehr hoch - sie haben grosse Angst vor uns Aufklärern!





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Achtung! Neuer Kanal ab 05.07.2023

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Music: "Estéban 1"

Music: Alwin IRB Intro

Music: Producer Dan (D-MotionProductions)





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