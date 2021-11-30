Opruier Daniel zonder mondkapje toegelaten in Dirk vd Broek!

Opruier Daniel Gerritsen heeft een filmpje gezien waarbij een man, die vanwege provocerend gedrag en het weigeren van een mondkapje in het busje gegooid en afgevoerd werd. En dat vond Gerritsen natuurlijk maar wat interessant! Na zijn irritante, zwaar provocerende gedrag gisteren bij het quarantainehotel kon dit er ook nog wel bij. Voor gekkie Daniel niet zo'n lange rit want zoals hij zelf zegt is hij woonachtig in Vlaardingen.

Dus op naar de Dirk vd Broek, waar gisteren de man aangehouden werd vanwege provocerend gedrag, om boodschapjes te doen aldaar, uiteraard zonder mondkapje. Waarschijnlijk vond hij het niet zo leuk want hij kon gewoon boodschappen doen zonder mondkapje. Hoe zit dat Dirk vd Broek? Vinden jullie het normaal tijdens deze pandemie om zo laks met de coronamaatregelen om te gaan?

Schandalig!