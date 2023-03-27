+π.Νικολάος Μανώλης, "Δεύτε εργασώμεθα εν τώ μυστικώ αμπελώνι" [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῶ ἀμπελώνι καρπούς μετανοίας, ἐν τούτω ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καί πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καί νηστείαις τάς ἀρετᾶς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος του ἔργου δηνάριον παρέχει δί οὗ ψυχᾶς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος. (Δοξαστικό αίνων Δ΄ Κυρ. Νηστειῶν)

Τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 29 Μαρτίου 2020, Ἰωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῶ ἀμπελώνι».

