Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 100

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 99.

Читает Автор.

Видео на Ютуб https://youtu.be/DG33PftL1qk

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Что будет, когда время обнулится?

03:00 — Разум и ум, — в чём разница?

04:22 — Вопрос о венчальных парах.

05:36 — Какое-то смысловое значение имеет цифра 153 — количество пойманной рыбы из «Евангелия от Иоанна»?

07:22 — Каким способом были захвачены души, пребывающие на адских планетах?

08:49 — Из-за чего произходят основные торможения на духовном пути человека?

09:35 — В словах «поцелуй», «целоваться» — есть корень: слово «целый». Что это за смысл?

10:35 — Верно ли утверждение: «С чем борешься, тем и становишься»?

11:31 — Вопрос о праведниках.

13:57 — Вопрос о музыке и музыкальных инструментах.

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-100

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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