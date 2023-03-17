Le génocide du Covid-19 appelle à la création d'une Cour mondiale indépendante





17.03.2023 | www.kla.tv/25447



Le lobbying international, les magouilles et la corruption de Big Pharma dans les sphères politiques et judiciaires montrent clairement qu’il faut une justice indépendante et entièrement nouvelle. En particulier dans le contexte des crimes mondiaux du Covid-19, un génocide dont l'ampleur n'a pas encore été déterminée, il faut un tribunal spécial, comparable aux procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale.

Un groupe d'avocats internationaux, d'experts de haut niveau et de scientifiques renommés présente à un grand jury les preuves que la pandémie Covid-19 est une opération criminelle visant à instaurer une dictature mondiale. Parmi les experts figurent des conseillers de l'OMS, un fonctionnaire des Nations unies, des membres des services secrets britanniques, d'anciens officiers de l'armée américaine et britannique, un expert du Center for Disease Control, un ancien vice-président de Pfizer, un lauréat du prix Nobel de médecine et de nombreux autres témoins de haut niveau.

