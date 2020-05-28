Impfung und Risiken - Die Dame im Rollstuhl (Corona Demo München 9.5.2020)

nämlich mit neun jahren tetanus impfung

bekommen habe und 16 tage danach im

krankenhaus nach einer schwerst kopf

aufgewacht bin und seither im rollstuhl

sitzt und ich bin der meinung dass man

das einfach berücksichtigen muss wo ein

risiko ist braucht man freie

entscheidung ich kann nicht über andere

menschen bestimmen dass sich die über so

ein risiko hinweg impfen lassen müssen

ich bin kein impfgegner ist kann sich

jeder impfen der sich impfen lassen will

aber bitte freiwillig und dann fallen

die btv wissen dass da stoffe drin sind

wie aluminium quecksilber und dass wir

uns das in die venen spritzen und dass

das unsere gesundheit auf dauer

definitiv nicht zuträglich ist und

deswegen stehe ich hier

du kannst mich noch gut daran erinnern

du warst ein kind also aufgewacht ist

und dann gelernt horst muss das sofort

gelesen ja ich hab ne beuge spastik in

den armen gehabt und erstreckte plastik

in den beinen und konnte nicht sprechen

ich bin jetzt mittlerweile 38 das ist

jetzt weg sagt fast 30 jahre her und ich

kann aufstehen mittlerweile ich kann ein

bisschen laufen aber wenn ich die freie

entscheidung wir haben hätte zum

damaligen zeitpunkt und das

hintergrundwissen dass ich jetzt hab in

meinem system kommt keine impfung mehr

rein und ich find's einfach nur

unglaublich und absolut mir fehlen die

worte

wenn ich jetzt höre dass die

bundesregierung an impfzwang für den

corona gilt für die korona impfung

machen will und dann her geht und auch

noch die die maßnahmen bzw

liegt die impfrate von fts verkürzen

will

bis ich ein verbrechen an der menschheit

und wenn ich dann hört dass du bill

gates aus afrikas rausgeflogen ist und

dass der bill gates aus indien schon

rausgeflogen ist und dass der da

tausende von mädchen kranke impfen und

die bundesregierung mit dieser person

immer noch zusammenarbeitet wenig ins

gern gegessen

wieso gibt man die so gibt man einem

bill gates acht minuten in den

tagesthemen welche alle korrupt und

gekauft sind moment wenn auch nicht

vielleicht so offiziell aber unterm

strich die hand die mich füttert weiß

ich nicht wenn die bhu mit 70 bis 80

prozent von bill gates finanziert wird

hallo muss man da noch irgendwas dazu

sagen

er trump ist jetzt ausgestiegen aus der

finanzierung bei der whu wie findest du

das

er kriegt ja auch zuspruch das ist ja

sein wahlkampf für die wahl 2020 er muss

ja quasi nichts tun

er hetzt also in anführungsstrichen die

leute gegen die kurven höre auf und ist

dann freue ihn raus also er hat ja quasi

nichts gegen den doktoren getan also

oder für den lotto

da kann man kann über bg zeichen der

entschuldigung über über die krankheiten

lassen welt der macht bestimmt auch

nicht alles richtig aber das hatte

richtig gemacht dass er bei der whu aus

braun raus ist glaubst du da werden noch

mehr folgen und austreten wenn sie

endlich mal aufwachen dann hoffe ich

dass er die institution muss weg genauso

wie unsere regierung und zwar alle

wie siehst du die zukunft hier in

deutschland jetzt wir sind jetzt

momentan an einem wendepunkt wir haben

jetzt die möglichkeit entweder

erschaffen wir uns hier das paradies auf

erden in dem wir zusammen halten indem

wir zusammen auf die straße gehen mit

freundlichkeit mit zuversicht mit liebe

oder und es gilt auch an die polizisten

oder wie kenia und machen genauso weiter

und gehen mit hass gegen einander los es

ist egal ob rechts oder links wir alle

sind menschen und wir alle haben nur

diesen einen planeten und dieser planet

ist so liebevoll zu uns und mit allem

scheiß den wir schon verbraucher haben

können wir hier immer noch leben warum

akzeptieren wird es einfach nicht als

riesen großes geschenk und gehen her und

sind jeden tag da dafür dankbar und

schlagen uns nicht gegenseitig die köpfe

dafür ein

wir haben alle pflanz und wenn wir das

ganze bis eine gerechte verteilung nimmt

im bill gates ein geld weg und gibt es

dinge die es wirklich brauchen