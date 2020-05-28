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Impfung und Risiken - Die Dame im Rollstuhl (Corona Demo München 9.5.2020)
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54 views • May 28, 2020
nämlich mit neun jahren tetanus impfung
bekommen habe und 16 tage danach im
krankenhaus nach einer schwerst kopf
aufgewacht bin und seither im rollstuhl
sitzt und ich bin der meinung dass man
das einfach berücksichtigen muss wo ein
risiko ist braucht man freie
entscheidung ich kann nicht über andere
menschen bestimmen dass sich die über so
ein risiko hinweg impfen lassen müssen
ich bin kein impfgegner ist kann sich
jeder impfen der sich impfen lassen will
aber bitte freiwillig und dann fallen
die btv wissen dass da stoffe drin sind
wie aluminium quecksilber und dass wir
uns das in die venen spritzen und dass
das unsere gesundheit auf dauer
definitiv nicht zuträglich ist und
deswegen stehe ich hier
du kannst mich noch gut daran erinnern
du warst ein kind also aufgewacht ist
und dann gelernt horst muss das sofort
gelesen ja ich hab ne beuge spastik in
den armen gehabt und erstreckte plastik
in den beinen und konnte nicht sprechen
ich bin jetzt mittlerweile 38 das ist
jetzt weg sagt fast 30 jahre her und ich
kann aufstehen mittlerweile ich kann ein
bisschen laufen aber wenn ich die freie
entscheidung wir haben hätte zum
damaligen zeitpunkt und das
hintergrundwissen dass ich jetzt hab in
meinem system kommt keine impfung mehr
rein und ich find's einfach nur
unglaublich und absolut mir fehlen die
worte
wenn ich jetzt höre dass die
bundesregierung an impfzwang für den
corona gilt für die korona impfung
machen will und dann her geht und auch
noch die die maßnahmen bzw
liegt die impfrate von fts verkürzen
will
bis ich ein verbrechen an der menschheit
und wenn ich dann hört dass du bill
gates aus afrikas rausgeflogen ist und
dass der bill gates aus indien schon
rausgeflogen ist und dass der da
tausende von mädchen kranke impfen und
die bundesregierung mit dieser person
immer noch zusammenarbeitet wenig ins
gern gegessen
wieso gibt man die so gibt man einem
bill gates acht minuten in den
tagesthemen welche alle korrupt und
gekauft sind moment wenn auch nicht
vielleicht so offiziell aber unterm
strich die hand die mich füttert weiß
ich nicht wenn die bhu mit 70 bis 80
prozent von bill gates finanziert wird
hallo muss man da noch irgendwas dazu
sagen
er trump ist jetzt ausgestiegen aus der
finanzierung bei der whu wie findest du
das
er kriegt ja auch zuspruch das ist ja
sein wahlkampf für die wahl 2020 er muss
ja quasi nichts tun
er hetzt also in anführungsstrichen die
leute gegen die kurven höre auf und ist
dann freue ihn raus also er hat ja quasi
nichts gegen den doktoren getan also
oder für den lotto
da kann man kann über bg zeichen der
entschuldigung über über die krankheiten
lassen welt der macht bestimmt auch
nicht alles richtig aber das hatte
richtig gemacht dass er bei der whu aus
braun raus ist glaubst du da werden noch
mehr folgen und austreten wenn sie
endlich mal aufwachen dann hoffe ich
dass er die institution muss weg genauso
wie unsere regierung und zwar alle
wie siehst du die zukunft hier in
deutschland jetzt wir sind jetzt
momentan an einem wendepunkt wir haben
jetzt die möglichkeit entweder
erschaffen wir uns hier das paradies auf
erden in dem wir zusammen halten indem
wir zusammen auf die straße gehen mit
freundlichkeit mit zuversicht mit liebe
oder und es gilt auch an die polizisten
oder wie kenia und machen genauso weiter
und gehen mit hass gegen einander los es
ist egal ob rechts oder links wir alle
sind menschen und wir alle haben nur
diesen einen planeten und dieser planet
ist so liebevoll zu uns und mit allem
scheiß den wir schon verbraucher haben
können wir hier immer noch leben warum
akzeptieren wird es einfach nicht als
riesen großes geschenk und gehen her und
sind jeden tag da dafür dankbar und
schlagen uns nicht gegenseitig die köpfe
dafür ein
wir haben alle pflanz und wenn wir das
ganze bis eine gerechte verteilung nimmt
im bill gates ein geld weg und gibt es
dinge die es wirklich brauchen
bekommen habe und 16 tage danach im
krankenhaus nach einer schwerst kopf
aufgewacht bin und seither im rollstuhl
sitzt und ich bin der meinung dass man
das einfach berücksichtigen muss wo ein
risiko ist braucht man freie
entscheidung ich kann nicht über andere
menschen bestimmen dass sich die über so
ein risiko hinweg impfen lassen müssen
ich bin kein impfgegner ist kann sich
jeder impfen der sich impfen lassen will
aber bitte freiwillig und dann fallen
die btv wissen dass da stoffe drin sind
wie aluminium quecksilber und dass wir
uns das in die venen spritzen und dass
das unsere gesundheit auf dauer
definitiv nicht zuträglich ist und
deswegen stehe ich hier
du kannst mich noch gut daran erinnern
du warst ein kind also aufgewacht ist
und dann gelernt horst muss das sofort
gelesen ja ich hab ne beuge spastik in
den armen gehabt und erstreckte plastik
in den beinen und konnte nicht sprechen
ich bin jetzt mittlerweile 38 das ist
jetzt weg sagt fast 30 jahre her und ich
kann aufstehen mittlerweile ich kann ein
bisschen laufen aber wenn ich die freie
entscheidung wir haben hätte zum
damaligen zeitpunkt und das
hintergrundwissen dass ich jetzt hab in
meinem system kommt keine impfung mehr
rein und ich find's einfach nur
unglaublich und absolut mir fehlen die
worte
wenn ich jetzt höre dass die
bundesregierung an impfzwang für den
corona gilt für die korona impfung
machen will und dann her geht und auch
noch die die maßnahmen bzw
liegt die impfrate von fts verkürzen
will
bis ich ein verbrechen an der menschheit
und wenn ich dann hört dass du bill
gates aus afrikas rausgeflogen ist und
dass der bill gates aus indien schon
rausgeflogen ist und dass der da
tausende von mädchen kranke impfen und
die bundesregierung mit dieser person
immer noch zusammenarbeitet wenig ins
gern gegessen
wieso gibt man die so gibt man einem
bill gates acht minuten in den
tagesthemen welche alle korrupt und
gekauft sind moment wenn auch nicht
vielleicht so offiziell aber unterm
strich die hand die mich füttert weiß
ich nicht wenn die bhu mit 70 bis 80
prozent von bill gates finanziert wird
hallo muss man da noch irgendwas dazu
sagen
er trump ist jetzt ausgestiegen aus der
finanzierung bei der whu wie findest du
das
er kriegt ja auch zuspruch das ist ja
sein wahlkampf für die wahl 2020 er muss
ja quasi nichts tun
er hetzt also in anführungsstrichen die
leute gegen die kurven höre auf und ist
dann freue ihn raus also er hat ja quasi
nichts gegen den doktoren getan also
oder für den lotto
da kann man kann über bg zeichen der
entschuldigung über über die krankheiten
lassen welt der macht bestimmt auch
nicht alles richtig aber das hatte
richtig gemacht dass er bei der whu aus
braun raus ist glaubst du da werden noch
mehr folgen und austreten wenn sie
endlich mal aufwachen dann hoffe ich
dass er die institution muss weg genauso
wie unsere regierung und zwar alle
wie siehst du die zukunft hier in
deutschland jetzt wir sind jetzt
momentan an einem wendepunkt wir haben
jetzt die möglichkeit entweder
erschaffen wir uns hier das paradies auf
erden in dem wir zusammen halten indem
wir zusammen auf die straße gehen mit
freundlichkeit mit zuversicht mit liebe
oder und es gilt auch an die polizisten
oder wie kenia und machen genauso weiter
und gehen mit hass gegen einander los es
ist egal ob rechts oder links wir alle
sind menschen und wir alle haben nur
diesen einen planeten und dieser planet
ist so liebevoll zu uns und mit allem
scheiß den wir schon verbraucher haben
können wir hier immer noch leben warum
akzeptieren wird es einfach nicht als
riesen großes geschenk und gehen her und
sind jeden tag da dafür dankbar und
schlagen uns nicht gegenseitig die köpfe
dafür ein
wir haben alle pflanz und wenn wir das
ganze bis eine gerechte verteilung nimmt
im bill gates ein geld weg und gibt es
dinge die es wirklich brauchen
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