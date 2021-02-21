La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI

Debido a la gran eficacia terapéutica, lo económico que resulta ser y a la simpleza de su natural elaboración la cual impide que pueda ser patentada y por ende monopolizada; la industria farmacéutica a toda costa ignora e incluso difama saboteando al dióxido de cloro, procurando que éste nunca llegue a ser considerado como un medicamento, e incluso ni siquiera como un remedio o una natural fórmula magistral.



En pleno inicio de esta manipulada pandemia, la FDA –Administración de EEUU de Drogas y Medicamentos- y la OMS –Organización Mundial de la Salud- desinformaron a la población mundial diciendo que el dióxido de cloro es toxico y daña la sangre, haciéndolo aun a sabiendas de que décadas atrás ya existían varias investigaciones e informes los cuales fehacientemente constataban la no toxicidad del dicha substancia. A su vez, la misma OMS exigía se cumplan protocolos médicos imprecisos e incluso contrarios a los que en realidad se debían efectuar, ocasionando todo esto mayor confusión, caos, desesperación, cientos de miles de muertos, prolongando de manera indefinida e injustificada dicha pandemia, las cuarentenas realizadas a nivel planetario, ocasionando a escala mundial gravísimas violaciones a los derechos Humanos, generando el debilitamiento y destrucción de las economías de casi todas las naciones del planeta.



Durante el mes de marzo y abril del 2020, en pleno caos de la pandemia en donde poco y nada se sabía al respecto y en donde en nada ayudaron las autoridades sanitarias estatales, por el contrario, brillaban por su ausencia y, cuando no lo hicieron, perjudicaron y obstruyeron técnica y legalmente toda efectiva terapia la cual frenaba dicha pandemia; AEMEMI –la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa– logró culminar trabajos de investigación y estudios de ensayos clínicos con tratamientos de dióxido de cloro con el fin de contrarrestar las secuelas y sanar a los pacientes contagiados con el virus Covid 19 o Sars Cov 2.

Estos pre ensayos clínicos de AEMEMI fueron documentados bajo notariado público.



En septiembre del 2020, AEMEMI –la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa– vuelve a realizar ensayos clínicos observacionales documentados realizando los estudios DEFINITIVOS aplicando como método terapéutico la fórmula magistral de Dióxido de Cloro.

En dicha investigación esta vez se cumplieron TODOS los protocolos médicos y científicos, comprobando así la NO toxicidad, la NO existencia de efectos colaterales adversos y la ENORME EFICACIA del Dióxido de Cloro para combatir el Covid 19.

De esta manera AEMEMI ha resultado ser la única organización médica la cual en el campo de acción clínico FEHACIENTEMENTE ha demostrado que el tratamiento de CDS con la formulación de AEMEM es la vía MAS SEGURA, RAPIDA, EFICAZ y ECONOMICA para terminar con esta pandemia.

Sin lugar a duda este trascendental logro, junto con la legalización del Dióxido de Cloro en Bolivia, marcará un hito en la historia de la Humanidad.



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