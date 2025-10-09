BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Hongo Cordyceps; ¡Un Tónico Herbal de Élite! 🍄🔋💪🌟
Nutriólogo Hugo Robin
Nutriólogo Hugo Robin
23 followers
2 views • 1 day ago

El hongo Cordyceps resulta ser una ''Superestrella'' del Sistema Tónico Herbal de la China.

Es reconocido como un tónico vital de primer nivel que promueve la energía física, el poder y la resistencia sexual, la fuerza mental y, en general, incrementa el vigor de una forma ''robusta''.

Simplemente, su reputación es tan fuerte que el cordyceps silvestre se ha posicionado como la hierba más costosa del mundo, con un costo promedio de $35,000 dólares por kilo. ¡Imagínate!

AFORTUNADAMENTE, gracias a un avance algo reciente en micocultivo, ahora es posible "cultivar" el hongo en un ambiente silvestre simulado y ponerlo a disposición del mundo a un precio razonable para todos.

Acompañame en este video para conocer más a fondo sobre las propiedades maravillosas de este hongo adaptogénico supremo.

~~~~

Puedes encontrar nuestro suplemento de *Coryceps Cultivado* 🍄 en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JfYF7D 👈

~~~~

Nuestros medios:

Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈

Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/

Blog: https://despertandosalud.com/

Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈


Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin

Keywords
cordycepsenergiahugo robindespertando saludtonico
