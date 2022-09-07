Retrouvez le discours de Chloé Frammery à Lugano. Une intervention de qualité et instructive sur les 17 Objectifs du Développement Durable de l'ONU.



Merci à Chloé pour la clarté de ces divulgations de l'agenda 2030 et du Great Reset du psychopathe Klaus Schwab, de ses amis du WEF et des pantins comme macron, trudeau et pratiquement tous les responsables des gouvernements et des multinationales.



Nous sommes loin, très loin du niveau médiocre des journaleux subventionnés des médias de propagande comme Heidi News qui déverse depuis deux ans un vomi purulant de désinformation et d'attaques personnelles sur des personnalités de la résistance.



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