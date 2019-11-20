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Sananda - Geistheilung, Exorzismus, Außerirdische
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58 views • November 20, 2019
Der in der Schweiz wohnhafte Geistheiler Sananda ließ seine Vergangenheit als Marketingprofi hinter sich, als eine tiefe Sinnkrise ihn zu einer Art spirituellen Erweckungserlebnis führte, bei dem er tiefe Einsichten über sich und den Zweck seiner Existenz empfangen haben will. Außerirdische hätten ihm mitgeteilt, dass er bereits viele tausend Male auf der Erde inkarniert sei, um der Menschheit zu helfen. Seine Ansichten sind kontrovers – so behauptet Sananda beispielsweise, dass Homosexuelle oftmals vom Geist eines Verstorbenen des anderen Geschlechts besessen seien. Was ist dran an solchen Aussagen? Sananda stellt sich den Fragen von Robert Fleischer.
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