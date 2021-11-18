Wappie HOKS Ruud heeft een geheime liefdesrelatie!

Wij onthullen wie!

Wappie Ruud van Es, daar zit hij dan, in zijn auto. Hij past er weer in nadat hij een operatie heeft ondergaan, de gordel lukt nog niet zo want daar zit zijn nu wat uitgezakte vetschort nog voor maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Maar let even op, kijk naar zijn oogjes, zien we daar wat sprankelen? Komt de geile beer in Ruud naar boven? En dat kan toch niet komen door alleen zo'n operatie?

Het Videre Collectief wilde daar meer van weten, waarom was wappie Ruud van Es zover van huis? Wat had hij op de Maasvlakte te zoeken? Waarom zat hij niet gezellig bij zijn vrouw thuis op een worteltje te kauwen?

Het antwoord is simpel en dat is wimpertroela Mita Overvliet. Want wat niemand weet is dat er een smeulende, passionele liefdesrelatie is opgebloeid! Mensen! Hoe mooi is dat!

Nu snappen we waarom wappie Ruud zo zijn best doet om de boel nog enigszins op orde te krijgen! Hij is/wil op Mita!

Qua bouw zit dat natuurlijk helemaal goed maar het is duidelijk dat niemand dit mag weten, zeker wij van het Videre Collectief niet. Maar ja, als je zo dom bent om een livedinges te gaan doen terwijl natte Mita naast je zit en je je niet kan concentreren, tja, dan blijven we nog even net iets langer kijken.

Jantje, die veel oog heeft voor details, zag een hand en die hand herkende hij als de hand van wimpertroela Mita Overvliet. Vergis je niet, door het veelvuldig livedingessen kijken en knippen kent onze Jantje inmiddels elk stukje van Mita.

Wappie Ruud zit dus in de auto met Mita, ze zijn samen op een date. Waar wijst dat vingertje heen? Is dat een louche hotel waar wappie Ruud gaat proberen Mita uit elkaar te trekken?

Liefde, liefde liefde mensen! Een nieuw wappiestel is geboren! Wappie Ruud en wimpertroela Mita, wie had dat ooit gedacht! Zou Mita het cornucootje van Ruud nog aan de praat krijgen?

Uiteraard feliciteren (en lachen kei- en keihard!) we Ruudje en Mita, we wensen jullie hete nachten toe enne...denken jullie aan ons als je komt? Kusje!