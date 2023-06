Cuisson Lente Thermostat 5G || Dangers des Champs Electro-Magnétiques Artificiels

Une conférence gesticulée d'Anthony Brun-Maestroni sur les effets (biologiques) des champs électro-magnétiques (CEM) artificiels sur le vivant. A l'heure du déploiement sans consultation de la 5G en France et dans le monde, de la multiplication des antenne-relais et des satellites, de la croissance exponentielle du recours aux objets connectés, il est plus que nécessaire de se poser la question des effets de l'electrosmog sur la santé.

A travers son parcours d'ingénieur devenu électro-hypersensible (EHS), Anthony partage le fruit de ses recherches sur ces effets nocifs qui sont passés sous silence. Les ondes électro-magnétiques, du simple courant électrique alternatif aux antenne-relais de la 5G, en passant par la radio, les radars, les satellites, la 2G/3G/4G, le Linky, la Wi-Fi etc. présentent un risque sanitaire pour les EHS mais aussi pour tous les êtres vivants.

Enregistrement du 22/10/2022 à Figeac.

* Liens vers les principales sources citées pendant la conférence :

- Annie Lobé, La fée électricité : fée ou sorcière ?, Santé Publique éditions: http://www.santepublique-editions.fr/livre-fee-electricite-protection-onde-champ-electromagnetique-electropollution-c.html

- Rapport BioInitiative: https://bioinitiative.org/table-of-contents/

- Résolution 1815 de Conseil de l'Europe: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994

- Arthur Firstenberg, L’arc-en-ciel invisible, éditions Ambre: https://www.fnac.com/a15647741/Arthur-Firstenberg-L-Arc-en-ciel-invisible-L-histoire-de-l-electricite-et-de-la-vie

- Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G: https://www.researchgate.net/publication/356266612_Evidence_for_a_connection_between_coronavirus_disease-19_and_exposure_to_radiofrequency_radiation_from_wireless_communications_including_5G

* Chaine originale de cette vidéo: https://www.youtube.com/@anthonybrun-maestroni

* Dangers du vaccin COVID (site en anglais) - http://vax.free2shine.net

