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Film Covid, 26 raisons pour refuser les vaccins
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55 views • June 20, 2021
16 juin 2021 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
Descriptions originale de Vivre Sainement :
Tout est dans le titre, les preuves en image.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Gab: : https://gab.com/Vivre_sainement
VK : https://vk.com/public204833865
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
Sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
Abonnez-vous à ces associations pour entrer dans la résistance : https://reaction19.fr/
http://www.bonsens.info/
https://reinfocovid.fr/
Regardez ce site pour suivre tous les soldats digitaux : https://infovf.com/
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits :
https://culture-ric.fr/
Merci spécial, abonnez-vous à leur chaînes SVP
https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Dr-Ruby-1:b
https://odysee.com/@laileastick:4
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
https://odysee.com/@MissRedPill:e
https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4
https://odysee.com/@Miniver:4
https://odysee.com/@AKINA:7
https://odysee.com/@deqodeurs:8
https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
https://rumble.com/user/Quantumleap
https://www.youtube.com/user/ingridcourreges64
https://odysee.com/@SeR%C3%A9veillerC'estS'informer:4
https://odysee.com/@UnEtreHumain:8
https://odysee.com/@lacroixdusud:5
https://odysee.com/@emakrusi:5
https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1
https://odysee.com/@MEDIAPORT:d
https://odysee.com/@traductions.reinformation:50
https://rumble.com/user/ShiningTraduction
https://odysee.com/@CosmiQ.TV:f
https://odysee.com/@thisIsSparta:b
https://odysee.com/@francesoir:2
Sources :
Je ne pouvais pas les mettre ici car la liste est trop longue et pas assez de place. Vous les trouverez ici :
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-sources:e
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
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