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Film Covid, 26 raisons pour refuser les vaccins
luciole
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55 views • June 20, 2021
16 juin 2021 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f

Descriptions originale de Vivre Sainement :

Tout est dans le titre, les preuves en image.
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Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/

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Sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
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http://www.bonsens.info/

https://reinfocovid.fr/
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https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4

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https://odysee.com/@AKINA:7

https://odysee.com/@deqodeurs:8

https://odysee.com/@Radio-Quebec:a

https://rumble.com/user/Quantumleap

https://www.youtube.com/user/ingridcourreges64

https://odysee.com/@SeR%C3%A9veillerC'estS'informer:4

https://odysee.com/@UnEtreHumain:8

https://odysee.com/@lacroixdusud:5

https://odysee.com/@emakrusi:5

https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1

https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d

https://odysee.com/@traductions.reinformation:50

https://rumble.com/user/ShiningTraduction

https://odysee.com/@CosmiQ.TV:f

https://odysee.com/@thisIsSparta:b

https://odysee.com/@francesoir:2
Sources :
Je ne pouvais pas les mettre ici car la liste est trop longue et pas assez de place. Vous les trouverez ici :
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-sources:e
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vaccinationmodernapfizervaccincovid
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