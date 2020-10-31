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Фильм "Правда об аутоиммунных заболеваниях" Серия 1
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553 views • October 31, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод 1-й серии фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях”.
Описание 1-й серии от авторов фильма:
Страдали ли вы, кто-либо из ваших родных или друзей от аутоиммунных заболеваний? Если это так, то, скорее всего, вы полагаете, что это заболевание на всю жизнь, и с ним бесполезно бороться. Вероятнее всего, вам сказали, что необходимо будет постоянно принимать лекарства, не питая надежд на выздоровление.
Не внушает оптимизма и тот факт, что, если у вас появилось какое-либо аутоиммунное заболевание, то высока вероятность развития одного или нескольких других аутоиммунных заболеваний.
Почему так происходит? Возможно ли повернуть вспять этот разрушительный процесс? Что, если ваше тело способно повернуть болезнь вспять, способно самоисцеляться?
Мы намереваемся исследовать это предположение в нашем просветительском проекте. Вы увидите множество интервью с пациентами, страдавшими аутоиммунными заболеваниями, но сумевшими поробороть их и жить здоровой и счастливой жизнью.
Мы начнем сегодня с изучения сути аутоиммунных нарушений, и обсудим причины их появления.
Вероятно, вам внушили, что причины появления этих заболеваний невозможно выявить. Причины могут быть разными, но мы увидим, что в основе всего лежат взаимосвязанные процессы в организме, в которых необходимо разобраться.
Несомненно, понимание того, как функционирует организм и как развиваются заболевания, очень поможет вам на протяжении всей вашей жизни.
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Если вам понравилась 1-я серия данного фильма и вам было бы интересно увидеть продолжение, просим поддержать нашу работу по переводу следующих серий фильма на русский язык. Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных по ссылке ниже систему платежей. В назначении платежа укажите “ПАБ” (сокращенно “Правда об аутоиммунных болезнях”).
https://MedAlternativa.info/Autoimmune
Поддержать переводы других фильмов: https://medalternativa.info/donate/
Описание 1-й серии от авторов фильма:
Страдали ли вы, кто-либо из ваших родных или друзей от аутоиммунных заболеваний? Если это так, то, скорее всего, вы полагаете, что это заболевание на всю жизнь, и с ним бесполезно бороться. Вероятнее всего, вам сказали, что необходимо будет постоянно принимать лекарства, не питая надежд на выздоровление.
Не внушает оптимизма и тот факт, что, если у вас появилось какое-либо аутоиммунное заболевание, то высока вероятность развития одного или нескольких других аутоиммунных заболеваний.
Почему так происходит? Возможно ли повернуть вспять этот разрушительный процесс? Что, если ваше тело способно повернуть болезнь вспять, способно самоисцеляться?
Мы намереваемся исследовать это предположение в нашем просветительском проекте. Вы увидите множество интервью с пациентами, страдавшими аутоиммунными заболеваниями, но сумевшими поробороть их и жить здоровой и счастливой жизнью.
Мы начнем сегодня с изучения сути аутоиммунных нарушений, и обсудим причины их появления.
Вероятно, вам внушили, что причины появления этих заболеваний невозможно выявить. Причины могут быть разными, но мы увидим, что в основе всего лежат взаимосвязанные процессы в организме, в которых необходимо разобраться.
Несомненно, понимание того, как функционирует организм и как развиваются заболевания, очень поможет вам на протяжении всей вашей жизни.
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Если вам понравилась 1-я серия данного фильма и вам было бы интересно увидеть продолжение, просим поддержать нашу работу по переводу следующих серий фильма на русский язык. Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных по ссылке ниже систему платежей. В назначении платежа укажите “ПАБ” (сокращенно “Правда об аутоиммунных болезнях”).
https://MedAlternativa.info/Autoimmune
Поддержать переводы других фильмов: https://medalternativa.info/donate/
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